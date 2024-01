Aanvullende beurs verhoogd voor 128 duizend studenten

Illustratie: Daan van Bommel

Vandaag krijgen 180 duizend studenten een aanvullende beurs, meldt studiefinancier DUO. Voor 128 duizend van hen is het bedrag verhoogd, of ze krijgen deze beurs voor het eerst.

De basisbeurs kwam in september terug en per 1 januari is ook de aanvullende beurs verruimd. Studenten kunnen er sneller aanspraak op maken.

Ze krijgen de aanvullende beurs als het inkomen van hun ouders lager is dan 70 duizend euro. Die grens lag eerder op 53.900 euro. Wie studerende broers of zussen heeft, kan nog sneller in aanmerking komen.

Er zullen nog studenten bijkomen, voorspelt DUO, want voor 64 duizend studenten zijn er nog ‘aanvullende gegevens’ nodig voordat hun recht op een aanvullende beurs vastgesteld kan worden.

‘Geweldig om te zien‘

Minister Dijkgraaf vindt het “geweldig om te zien dat we de financiële situatie van zoveel studenten in het hbo en wo hebben kunnen verbeteren door het verruimen van de aanvullende beurs.”

Het verruimen van de aanvullende beurs is vooral belangrijk voor ouders met een middeninkomen, meent hij. “Samen met de herinvoering van de basisbeurs zorgt de grotere toegankelijkheid van de aanvullende beurs voor meer financiële rust bij studenten”, verwacht Dijkgraaf. “En dat biedt jongeren een goede start en perspectief.”

Hij is ook “erg blij” dat het gelukt is om studenten veel vaker een aanvullende beurs te laten aanvragen. Het ‘vinkje’ voor de aanvullende beurs is tegenwoordig standaard bij de aanvraag van studiefinanciering. Dat zorgt ervoor dat studenten minder vaak de beurs per ongeluk mislopen.

Minder lenen

Studenten hoeven dankzij de aanvullende beurs minder te lenen. Als ze hun maandelijkse leenbedrag niet hebben verlaagd, krijgen ze van DUO een brief om hen op de nieuwe situatie te wijzen.

De aanvullende beurs is maximaal 457,60 euro per maand. Die komt boven op de basisbeurs van 121 euro voor thuiswonenden en 466,69 euro per maand voor studenten die uit huis zijn gegaan. Dat laatste bedrag is inclusief een tijdelijke verhoging van 164,30 euro, die per september weer verdwijnt.