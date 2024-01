Avans-alumnus Gido maakt vlammenwerpers voor de grootste festivals

De vlammenwerpers van bedrijf MAGIC FX in actie

De vlammenwerpers die je op de mainstage ziet op Defqon1 en Tomorrowland, of de confettikanonnen bij Formule1? Die programmeert oud-Avansstudent Gido de Man. Hij is embedded software engineer bij MAGIC FX, het bedrijf dat special effects in de evenementenbranche verzorgt.



Gido studeerde Technische Informatica in Den Bosch, waar hij in 2020 afstudeerde. Niet lang daarna ging hij aan de slag bij MAGIC FX in Boxtel, een bedrijf dat hij al kende toen hij nog op de middelbare school zat in hetzelfde dorp. “We moesten tijdens de profilering Technasium een bedrijf vinden en daar een opdracht voor uitvoeren. Dat werd in mijn geval MAGIC FX. Na die opdracht hield ik contact met het bedrijf, waardoor ik later wist dat ze een software engineer zochten. En nu werk ik daar fulltime.”

Vlammenwerpers van MAGIC FX op Defqon1

Wat doe je precies als software engineer?

“Ik ben verantwoordelijk voor alle apparaten waar software in zit. Ik programmeer ze en zorg ervoor dat ze werken. Een gedeelte van onze apparaten werkt zodra er stroom op zit, andere apparaten werken met moederborden die moeten worden aangestuurd. Zoals rookmachines en vlammenwerpers, die ik momenteel vooral programmeer.”



Hoe is dat?

“Heel leuk. Mijn werk zie ik overal terug. Als ik op een groot festival ben, kijk ik eerst of ik een apparaat van ons zie staan op het podium. Die worden gebruikt op grote festivals, het Eurovisie Songfestival, maar ook in de Formule1. Bij de prijsuitreiking van de Grand Prix in Australië, die Max Verstappen won, zag je een apparaat dat ik had geprogrammeerd. Dat is heel gaaf. Tijdens het festival Tomorrowland stond ik op de mainstage bij de opbouw. Op die locaties kom je niet elke dag.”



Hoe ziet een werkdag er voor je uit in het vlammenteam?

“Dat varieert. Wij zijn de fabrikant en maken de apparaten. De ene dag schrijf ik software voor apparaten, de andere dag test ik ze buiten uit. Zoals een vlammenwerper waarvan de vlammen boven ons eigen dak uitkomen. En dan heb ik weer een dag dat ik meega naar evenementen.”



Jullie bedrijf werkt voor grote opdrachtgevers. Brengt dat een bepaalde druk met zich mee?

“Soms krijg ik halverwege de nacht een berichtje, waarin staat dat iets in een apparaat niet werkt. Dan voel ik de verantwoordelijkheid om mee te helpen en te zoeken naar een oplossing. Er is niets vervelender dan iets maken wat problemen geeft. We streven bij ons bedrijf naar premium kwaliteit. Op het gebied van de apparaten, maar ook op service. Ik werk in een jong team, waarin veel mensen werken omdat ze een passie voor de evenementenbranche hebben. Ik ook. Dan willen we dat een apparaat goed werkt.”