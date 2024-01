Canada beperkt toestroom van buitenlandse studenten

Afbeelding van ElasticComputeFarm via Pixabay

Vanwege een crisis op de woningmarkt en druk op de zorg mogen er minder buitenlandse studenten naar Canada komen. De maatregel duurt twee jaar, heeft de regering aangekondigd.

Internationale studenten zijn een verrijking en passen in het sociale, culturele en economische weefsel van het land, onderstreept de Canadese regering. Maar nu zijn het er te veel, is het standpunt.

Het werven van buitenlandse studenten is zo winstgevend geworden dat er misbruik van wordt gemaakt, zegt Marc Miller, de Canadese minister van Immigratie en Asiel. “Genoeg is genoeg.”

Sommige onderwijsinstellingen willen vooral winst maken op buitenlandse studenten en bieden geen goede begeleiding, staat in een persbericht. De regering wil deze studenten beschermen tegen zulke ‘bad actors’.

Maximum

In de praktijk betekent die bescherming dat ze niet meer allemaal met een studievisum het land in mogen. Dit jaar gaat het aantal internationale studenten met 35 procent naar beneden tot zo’n 360 duizend.

Daarbij kiest de regering per provincie een maximum, zodat de afname in sommige provincies “nog veel significanter” zal zijn. De beperking van de toestroom geldt in elk geval voor twee jaar.

De maatregel gaat overigens niet voor masterstudenten en promovendi gelden. Ook komen de huidige studenten niet in de problemen met de vernieuwing van hun visa, belooft de regering.

De Canadese universiteitenvereniging reageert bezorgd, maar is blij dat het master- en promotieonderwijs buiten schot blijven.

Denemarken

Ook in Nederland pleiten sommige partijen voor het verminderen van het aantal buitenlandse studenten, bijvoorbeeld door opleidingen te dwingen in het Nederlands les te geven. Voorstanders van internationalisering wijzen op Denemarken, dat juist op zijn schreden terugkeert en buitenlandse studenten weer welkom heet.