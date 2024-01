Column: De stilte van januari

Foto: Ilse Wolf

Happy new year!

Allereerst nog de allerbeste wensen. Ik hoop dat 2024 een heel goed jaar voor je gaat worden. Wat ik altijd zo jammer vind aan januari, zijn die oorverdovende stiltes. Er zijn geen lampjes meer, geen All I want For Christmas, geen gezelligheid en geen feestjes. Januari is voor mij altijd een maand waar je doorheen moet. Het is ook de maand waarin veel mensen beginnen met een goed voornemen, maar deze vaak niet voorbereiden. Dat is tenminste wat ik altijd deed, als ik een goed voornemen had. Zo heb ik meerdere keren geprobeerd om vanaf 1 januari te gaan afvallen, meer te sporten of mezelf beter inzetten op school. Allemaal zonder resultaat en dat ligt, als je het mij vraagt, voornamelijk aan de voorbereiding. Een goede voorbereiding is namelijk het halve werk, toch?

In plaats van die goede voornemens stel ik mezelf elk jaar een, of meerdere doelen. Zo heb ik al meerdere jaren achter elkaar het doel om financieel gezond te worden, maar als student ben je daar zo snel nog niet. Wel doe ik mijn best door leuke bijbaantjes te zoeken en door te besparen op de dagelijkse dingen zoals de boodschappen. Ik doe een keer per week de boodschappen om zo de verleiding tot impulsaankopen te verkleinen, maar ben ik ook vaak te vinden op of aan mijn werk. Het is een investering die je moet doen, want wanneer je werkt ga je niet mee met leuke uitjes of het terras. Maar ik hoop dat deze investering het uiteindelijk allemaal waard is!



Ook met mijn plannen die ik elk jaar maak, is het lastig om die spaarrekening te spekken. Mijn vriend en ik hebben nu de plannen om een rondreis te maken door Zuid-Afrika, supergaaf natuurlijk. Maar die uren die ik aan werk besteed, moeten de komende tijd toch echt omhoog om zowel die mooie rondreis te kunnen maken als financieel gezond te worden.

In januari kijk ik altijd verder het jaar in. Persoonlijk vind ik het verschil tussen de gezellige decembermaand en de stilte van januari enorm groot. Waar je in december elke keer naar iets nieuws uit kan kijken is dat, in mijn geval, in januari niet zo. De eerste feestjes staan bij mij pas eind februari weer op de planning. Door vooruit te kijken naar wat het jaar gaat brengen voelen de koude, korte en soms natte dagen wat langer aan. Ik weet dat de feestjes eraan gaan komen en dat ik hard mijn best doe om die financiële gezondheid te krijgen. Daar wil ik best elke ochtend voor door de kou naar mijn werk of school.

Gelukkig worden de dagen alweer wat langer, de stilte verandert langzaam in rumoer. Het normale leven vol met school- en werkdagen is weer zoals het was. Het is ook weer druk met deadlines en het afronden van het eerste half jaar van dit schooljaar. We moeten door, en daarmee staat ook het afstuderen dit jaar op de planning. Naast dat ik daar heel veel zin in heb, ben ik er ook een beetje bang voor. Als mijn afstudeervoorstel maar goedgekeurd wordt, als ik maar genoeg informatie kan vinden om een mooi eindresultaat neer te zetten. Anders kan ik die rondreis wel op m’n buik schrijven.