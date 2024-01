Friese taal krijgt weer eigen bachelor

Het Fries krijgt weer een eigen hoogleraar en bacheloropleiding. Daarvoor reserveert de Tweede Kamer 340 duizend euro per jaar. Ook krijgt het Fries een ‘practoraat’ in het mbo, bleek donderdag tijdens het begrotingsdebat.

In zijn eerste grote debat, met de camera van Omroep Friesland in zijn kielzog, kon het nieuwe Friese Kamerlid Aant Jelle Soepboer (NSC) een belangrijke prijs binnenhalen: een brede meerderheid in de Tweede Kamer steunt zijn amendement dat geld vrijmaakt voor een practoraat ‘Friese taal en geletterdheid in de meertalige context’.

Een practoraat is de mbo-tegenhanger van een lectoraat aan een hogeschool of een vakgroep van een hoogleraar aan de universiteit: een specialist met daaromheen onderzoekers die een ‘kenniskring’ vormen.

Nieuwe bachelor

Zoveel partijen hebben Soepboers amendement medeondertekend dat er nu al een zeer ruimte meerderheid voor bestaat. Dat geldt ook voor het voorstel van Habtamu de Hoop (GroenLinks-Pvda), die 340 duizend euro wil reserveren voor een nieuwe bacheloropleiding Fries.

Iets meer dan een week geleden constateerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen dat het Fries “in de verdrukking zit”. Deze officiële Rijkstaal zou aan de universiteit bestudeerd en onderwezen moeten worden, stelde de KNAW. Ze adviseerde een nieuwe bachelor met een leerstoel Fries op te richten, met een eigen budget.

Donderdag schaarde de minister van Onderwijs zich achter beide amendementen. Robbert Dijkgraaf wil met de Rijksuniversiteit Groningen over een nieuwe bachelor praten en denkt dat het plan daar “positief ontvangen zal worden”. Ook staat hij “zeer sympathiek tegenover het plan voor een practoraat Fries op het mbo”.