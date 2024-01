In campagne Offline influencers vertelt Avansstudent Shane over zijn ervaring met huiselijk geweld

Shane (links) en Linda. Foto via: De Gezonde Generatie

Op nationale televisie, de radio, in kranten en zelfs in de bioscoop: het verhaal over de ervaringen van Avansstudent Shane Pattipeilohy met huiselijk geweld is momenteel overal te zien en horen. De laatstejaarsstudent Business Innovation is een van de gezichten van de campagne Offline influencers, waarin jongeren vertellen over ingrijpende jeugdervaringen en bekenden die in die tijd veel voor ze betekenden.

Een dag nadat de campagne live ging, had Shane er een dagtaak aan om op alle berichten en telefoontjes te reageren. Van alle kanten werd de Avansstudent door bekenden benaderd om hem te laten weten hoe bijzonder en heftig ze zijn verhaal vonden. ‘’Sommige mensen wisten wel van mijn situatie, maar niet in detail en wat het met me heeft gedaan. Ze vertelden me soms huilend hoe goed ze het vonden dat ik dit nu deel’’, vertelt Shane. ‘’Dat mensen er geëmotioneerd van raken vind ik mooi, het is een heel persoonlijk verhaal, maar ik hoop ook dat het mensen aan het denken zet.’’

Huiselijk geweld

Gedurende zijn tijd op de middelbare school en zijn mbo-opleiding, kreeg Shane te maken met huiselijk geweld. Mede daardoor raakte de Avansstudent in een depressie en had hij neigingen tot zelfdoding. In die zware periode was hij het liefst zo min mogelijk thuis. Dat lukte toen hij zich inschreef bij een avondprogramma ondernemerschap. Die werd gegeven door docent Linda, met wie Shane al snel een goede band ontwikkelde. De twee spraken veel, uiteindelijk ook over zijn thuissituatie. ‘’We hadden echt een connectie met elkaar. Linda en haar lessen werden al snel een toevluchtsoord voor me’’, vertelt Shane openhartig. Na een tijdje vroeg zij of Shane gastdocent wilde worden bij het project, waardoor hij minder thuis hoefde te zijn.

Met de campagne Offline influencers wordt stilgestaan bij jongeren die ingrijpende jeugdervaringen meemaakten en mensen in hun omgeving die ze toen steunden. In de campagne die op televisie, internet en de radio te zien en horen is, komen jongeren en een voor hen bijzonder persoon aan het woord. De jongeren vertellen over bijvoorbeeld huiselijk geweld, armoede, pesten en het negatieve effect dat dat had op hun mentale gezondheid.

Toen de Bossche student later naar Ierland ging om er te wonen en werken, bleef het contact met Linda goed. ‘’Dat was heel fijn. We waren af van de docent-leerlingrelatie en werden goede vrienden. Ik zag haar als moeder. Toen ik later terugkeerde uit Ierland en begon aan mijn studie op Avans, was het niet zo dat mijn problemen thuis plots verdwenen waren. Linda was én is er altijd voor me om mee te sparren. Ze ziet, hoort en begrijpt me. Ze probeert ook niet altijd oplossingen aan te dragen, maar knuffelt me of we doen iets leuks samen. En dat helpt.’’

Mysterieus

Een tijdje geleden werd Shane benaderd door een bekende van hem die werkzaam is bij De Gezonde Generatie. Dat is het gezondheidsfonds dat de campagne organiseert. Wilde hij niet zijn verhaal doen op beeld? ‘’Dat wilde ik wel’’, vertelt de Avansstudent met wie het nu een stuk beter gaat. Hij deed zijn verhaal en werd een tijd later uitgenodigd in een Amsterdamse opnamestudio. Daar zou hij voor de camera’s nogmaals zijn ervaringen delen over huiselijk geweld en Linda. Meer wist hij niet. ‘’Het was allemaal heel mysterieus. Ik werd opgehaald van het station, mocht bij de opnamelocatie niet in mijn eentje roken en kreeg een blinddoek op voordat ik de studio in ging. Toen ik die af mocht zetten, zag ik vanuit een donker gedeelte Linda op me af komen. Dat was de verrassing. Toen ik haar daar zag, hield ik het niet droog.’’

Bewustwording vergroten

In de video, halen de twee herinneringen op en vertelt Shane hoe belangrijk Linda voor hem was en is. Met zijn deelname hoopt Shane ervoor te zorgen dat er meer bewustwording komt rondom het thema mentale gezondheid onder jongeren. ‘’Met veel jongeren gaat het namelijk niet goed met hun mentale gezondheid. Een supportnetwerk kan jongeren echt helpen verlichting te zien en beter te worden.’’ Shane geeft aan dat hij vooral hoopt dat jongens sneller over vervelende ervaringen gaan praten, omdat daar volgens hem nog een groot taboe op rust.



De campagne is nog een paar weken te zien. Shane, die ook werkzaam is bij gezondheidsfonds MIND Us en ervaringsdeskundige is, hoopt dat het onderwerp daarna op de agenda blijft staan van veel mensen. ‘’We willen Nederland dichter bij elkaar krijgen en ervoor zorgen dat mensen wat meer op elkaar letten. Volwassen nodigen we uit om te gaan kijken hoe zij iets voor de jongere generatie kunnen betekenen’’, aldus de Avansstudent.