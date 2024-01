In memoriam:  Glenn Zantboer 

Wij zijn sprakeloos door het plotselinge en totaal onverwachte overlijden van onze eerstejaarsstudent Glenn Zantboer.

Glenn was in september gestart aan de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek bij Avans Hogeschool. We hebben Glenn leren kennen als een talentvolle student die zijn studie serieus nam en goede resultaten behaalde. Met zijn rustige karakter, zijn heerlijke droge humor, zijn grote interesse in de Life Sciences en het gemak waarmee hij studeerde, werd hij al snel een vraagbaak voor klasgenoten. Hij corrigeerde op een manier zoals alleen Glenn dat kon ook af en toe zijn docenten.

Het overlijden van Glenn heeft veel verdriet onder zijn medestudenten en onze collega’s veroorzaakt. We willen graag onze oprechte steun betuigen aan de familie, vrienden en bekenden van Glenn in deze moeilijke tijd. We hopen dat de talloze mooie herinneringen die zij aan hem koesteren hen de kracht zullen geven om dit onbeschrijfelijke verdriet te kunnen dragen.

Namens Avans, Academie voor Life Sciences en Technologie

Erik van Seventer en Ageeth Lefferts, directie