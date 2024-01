KOKKERELLEN MET PUNT: LASAGNESOEP👩🏻‍🍳 De lasagnesoep is een eenpansgerecht dat binnen vijftien minuten op tafel staat. En niet geheel onbelangrijk, naast simpel is ‘ie ook nog eens budgetproof. Voor het hele gerecht ben je ongeveer 8,40 euro kwijt. Eet smakelijk! Benodigdheden voor twee tot drie porties: ⭐️ 200 gram gehakt ⭐️ 450 gram macaronigroenten ⭐️ 500 gram tomatensaus ⭐️ 200 gram cottage cheese ⭐️ 150 gram volkoren lasagnebladen ⭐️ 100 gram geraspte kaas ⭐️ 1 teentje knoflook Stappenplan: 1. Pers de knoflook en bak dit met het gehakt samen in de pan. 2. Voeg daarna de groenten toe en bak 4 minuutjes mee. 3. Voeg dan de tomatensaus toe en breng aan de kook. 4. Voeg dan naar smaak wat peper en zout toe. 5. Breek daarna de lasagnevellen in stukken en voeg het toe aan de soep. 6. Voeg dan de cottage cheese toe en laat zachtjes doorkoken tot de lasagnevellen gaar zijn. 7. Voeg als laatst de kaas toe aan het mengsel. Verdeel de soep over twee kommen en serveren maar! #lasagne #lasagnesoep #koken #budgetproof #soep #cookingtips