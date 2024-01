NRC meldt “cultuur van veel en gemakkelijk geld uitgeven” bij TU Delft

De TU Delft loopt grote financiële risico’s en neemt het niet zo nauw met declaraties en de verantwoording van hoge salarissen. Dat is de strekking van een verhaal in dagblad NRC.

De technische universiteit van Delft ligt onder een vergrootglas. In maart wordt een omvangrijk rapport van de Onderwijsinspectie verwacht over grensoverschrijdend gedrag én over de financiën.

Dat rapport is in principe klaar, meldt universiteitsblad Delta, maar het is nog niet openbaar. Het bestuur heeft langer dan gebruikelijk de tijd gekregen om erop te reageren. Het rapport komt waarschijnlijk in maart naar buiten.

Protonenkliniek

Nu geeft dagblad NRC een schot voor de boeg. De universiteit pompt ondanks waarschuwingen vele miljoenen in een protonenkliniek voor kankerpatiënten die geen toekomst zou hebben en ook weinig wetenschappelijke vruchten afwerpt. Opgeklopte verkooppraatjes werden voor zoete koek geslikt, critici werden genegeerd.

Verder heeft NRC vreemde declaraties opgespoord van dure lunches en ritten in auto’s met chauffeur. De universiteit vermeldde bovendien niet alle topverdieners in het jaarverslag, zoals een voormalig rector die nog drie jaar op de loonlijst bleef en medewerkers die bonussen kregen.

“Herkent zich totaal niet”

In een reactie laat de universiteit weten: “TU Delft herkent zich totaal niet in het door NRC geschetste beeld alsof binnen de TU Delft een cultuur zou heersen van veel en makkelijk geld uitgeven, en verwerpt deze suggestie daarom krachtig.”

Er zou slechts sprake zijn van gecalculeerde risico’s, die “ook wel eens anders uitpakken dan je vooraf had gehoopt”. Delft wil nieuwe technologie een kans geven. Het is immers een kerntaak van de universiteit om kennis van waarde te laten zijn voor de maatschappij.

Voor zover bekend zijn er nog geen politieke reacties op deze kwestie. De krant gaat door met het onderzoek naar de financiën van de technische universiteit.