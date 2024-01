Platform ScienceGuide dreigt te stoppen

ScienceGuide heeft ‘onvoldoende financieel perspectief’ Bron: scienceguide.nl

Nieuwswebsite ScienceGuide zit in grote financiële problemen. Op 17 februari gaat de website op zwart, tenzij 2.500 lezers bereid zijn een abonnement te nemen à 85 euro per jaar.

Dat schrijft het 26 jaar oude platform voor nieuws en opinie over hoger onderwijs en onderzoek op zijn eigen website. Er zou “onvoldoende financieel perspectief” zijn, ook al heeft de site naar eigen zeggen meer lezers dan ooit.

Tot de betalende ‘partners’ van ScienceGuide behoren zeven hogescholen: Zuyd, Saxion, Hogeschool Rotterdam, HKU, Fontys, Aeres en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Verder krijgt het platform een bijdrage van Regieorgaan SIA, ict-stichting SURF en Platform Talent voor Techniek.

Universiteiten

Slechts één universiteit staat in dit rijtje: de kleine Protestantse Theologische Universiteit. In het verleden kreeg de website ook steun van universiteiten als Rotterdam, Maastricht, Groningen, Utrecht en de Vrije Universiteit, maar die hebben zich allemaal teruggetrokken.

Onlangs wilde de Universiteit Maastricht bovendien 50 duizend euro terugvorderen omdat er gefactureerd en betaald was, terwijl de overeenkomst al twee jaar afgelopen zou zijn. ScienceGuide sprak toen van intimidatie en het monddood maken van de vrije pers. De kwestie is geschikt, maar de site is dus nog niet uit de financiële problemen.

Betaalmuur

Ook als abonnees de website redden, verdwijnt de site achter een betaalmuur. “De website zal dan exclusief toegankelijk worden voor partnerinstellingen en abonnees”, schrijft de redactie.