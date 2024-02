Studenten over sociale veiligheid op St. Joost School of Art & Design: ‘De academie is een fijne plek’

St. Joost School of Art & Design in Breda

Vorige week schreef Punt een verhaal over sociale veiligheid en over het beleid bij Avans Creative Innovation (ACI). Daar maakt St. Joost School of Art& Design onderdeel van uit. Nu vertellen kunststudenten over hun ervaringen op het gebied van sociale veiligheid. ‘’Ik kan mezelf hier zijn en uiten.’’



Grensoverschrijdende incidenten maakte Lucy* zelf nog niet mee in haar tijd op St. Joost. Maar de eerstejaarsstudent, tevens klassenvertegenwoordiger, maakte wel eens mee hoe een bekende van haar een opmerking van een docent kreeg die hij als erg lomp ervaarde. Daar zei de betreffende student wat van tegen een academiemedewerker. ‘’Vanuit mijn rol als klassenvertegenwoordiger werd ik toen door een Avansmedewerker gevraagd of die docent vaker dat soort opmerkingen maakte’’, zegt Lucy die in Breda studeert. ‘’Het bleek uiteindelijk dat de student de docent verkeerd had begrepen en juist goede intenties had. Er was ook sprake van een taalbarrière.’’

Goed gevoel

Wat Lucy in positieve zin opviel aan het voorval, was hoe snel de academie in actie kwam. ‘’Ze maakten er gelijk werk van. Dat gaf me een goed gevoel’’, zegt ze tevreden. Het laat volgens haar ook gelijk zien dat het beoordelen in het kunstonderwijs soms moeilijk is. Dat komt, zoals de directie zelf ook al aangaf, doordat iedere persoon bepaalde opmerkingen of acties anders kan ervaren. ‘’De ene persoon is een stuk sensitiever dan de ander”, zegt ze.



Grijs gebied

Daar is studiegenoot Ke het mee eens. Volgens haar is het kunstonderwijs soms ook moeilijk omdat projecten bij het beoordelen niet altijd makkelijk te vatten zijn als goed of fout. ‘’Met kunst is er een groter grijs gebied’’, vertelt ze.



De twee voelen zich wel veilig om iemand te benaderen in het geval dat ze zelf iets vervelends meemaken binnen de schoolmuren. ‘’Ik zou naar onze coach of een van de docenten gaan. Er zijn veel plekken waar we dat zouden durven.’’



Durven uitspreken

Ke volgde hiervoor een andere opleiding en zegt dat de sfeer daar anders was dan op St. Joost. ‘’Ik zou me er minder snel durven uitspreken dan hier. Hier vind ik de sfeer onderling veel fijner.’’



De twee hebben nog wel een suggestie voor de academie. Graag zouden ze zien dat er beter zichtbaar is welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn binnen de school. ‘’In een overzicht waar je alles meteen kan vinden’’, zeggen ze. ‘’Ook mogen die wat vaker onder de aandacht worden gebracht. Maar verder doet de academie het hier echt goed.’’ Aan zo’n soort overzicht werkt ACI: ze zijn bezig met het ontwikkelen van een flowchart.

Het EKP-pand in Den Bosch

Stijl

Vera* is laatstejaarsstudent op de kunstacademie in Den Bosch. Net als Ke en Lucy ervaart zij de sociale veiligheid op de kunstacademie goed. De academie is voor haar een fijne plek waar ze zich op een goede manier kan uiten. In het eerste jaar was er wel een docent die feedback gaf waar volgens hem geen spelt tussen te krijgen was, dat vond ze wel vervelend. ”Zijn stijl was de enige juiste stijl”, zegt ze. ”Dat krijg je ook een beetje met kunst. Dat kan als subjectief aanvoelen.”



Op de Bosche onderwijslocatie zaten eerst alleen studenten van St. Joost. Later voegden zich daar ook studenten van de opleiding Business Innovation bij. Daar waren de kunststudenten in 2022 niet blij mee. Ze waren bang voor een veranderende cultuur en organiseerden zelfs een uitvaart. Ook Vera was bang dat het voor nare situaties zou zorgen omdat de nieuwe studenten niet bij de meer expressieve studenten van St. Joost zouden passen. ”Maar ik kan nu zeggen dat dat allemaal is meegevallen. Ik heb niet het gevoel gehad dat ik word nagekeken. ”, zegt Vera.



Samen melding maken

Zelf voelt ze zich veilig genoeg voelen om melding te maken van grensoverschrijdende incidenten, mocht ze die meemaken. Maar voor studenten die dat lastig vinden, heeft ze advies: ”Doe het samen. Samen met iemand die je vertrouwt de stap zetten is makkelijker dan dat alleen doen”, zegt ze. Ook adviseert ze studenten om hun omgeving in de gaten te houden, bij vermoedens als het bij een student niet goed gaat. ”Vraag eens of iemand oké is. Praten over problemen helpt en is heel belangrijk.”



Gedragscode

Voor Goof Laurens is het onderwerp sociale veiligheid niet onbekend. De student New Design & Attitudes, die op het moment van publiceren net een week is afgestudeerd, zat sinds zijn eerste jaar al in de academieraad. Daar focuste hij zich onder andere op het onder de aandacht brengen van toegankelijkheid en een fijne sfeer. Ook werkte hij mee aan de gedragscode sociale veiligheid.



St. Joost School of Art & Design in Breda

Tips

De creatieve student ervaarde de sociale veiligheid in zijn tijd op Avans als erg goed. Dat kwam door zijn hechte klas, maar ook door de aandacht die de academie besteedde aan het onderwerp. ‘’Er kwamen regelmatig medewerkers van de academie langs in de klas om te praten over de sfeer en de werkdruk’’, zegt hij. ‘’We kregen de ruimte om te praten over die onderwerpen. En als er iets aan de hand was tussen studenten onderling, kregen we tips in hoe we dat moesten oplossen met elkaar.’’

Wel geeft Goof aan dat het niet verkeerd is om af en toe wat feedback te krijgen die als hard kan worden ervaren. Toen hij aan het begin van zijn studie zat, kreeg hij daar soms mee te maken. ‘’Het bereidde me voor op het werkende leven, waar het krijgen van slechte reviews er soms bij hoort. Jezelf herpakken moet je ook leren, in deze industrie moet je hard zijn’’, vertelt hij.

‘Jezelf herpakken moet je ook leren, in deze industrie moet je hard zijn’ – Goof Laurens

Kan mezelf zijn

Ook Noëlle*, tweedejaarsstudent bij St. Joost School of Art & Design, is positief over de sociale veiligheid. ‘’Ik kan mezelf hier zijn en uiten. De academie is een fijne ruimte’’, zegt ze op de kunstlocatie in Breda.



De tweedejaarsstudent voelt zich veilig en kan niet spreken van grote incidenten die ze meemaakte op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Al werkte ze een tijd geleden met groepsgenoten aan een project, dat behoorlijk pittig was en veel tijd in beslag nam. Toen ze een dag voor de oplevering een les liever wilde verzetten en dat verzoek indiende bij hun docent, kregen ze een mail terug waar ze van schrokken. ‘’Daar stond taalgebruik in wat we niet professioneel vonden voor een docent. Hij kwam erin over als de docent met macht’’, zegt Noëlle, die met haar groepsgenoten direct aan de bel trok bij hun coach. ‘’Twee uur later hadden we een gesprek over wat er gebeurd was. Dat was écht heel fijn. De opleiding luisterde direct naar ons.’’



Tekortkoming

Dat kunst- en modeopleidingen gevoelig zijn voor incidenten die niet door de beugel kunnen, snapt de Avansstudent. Dat komt door de onderwerpen die centraal staan in projecten van studenten, veelal persoonlijke. ‘’Overal zit wel iets van onszelf in, een tekortkoming bijvoorbeeld. Dat kan een emotionele lading met zich meebrengen.’’



Ook voelt ze zich comfortabel om hulp in te schakelen als er iets gebeurt wat niet kan. Dat laat bovenstaand voorbeeld wel zien, zegt ze. ‘’Maar ook op persoonlijk gebied is er fijne hulp. Ik heb vorig jaar regelmatig contact gehad met een decaan om wat uit mijn privéleven te bespreken. Dat deden ze echt heel goed.’’



*De volledige namen van de studenten zijn bij de redactie bekend.