Verontwaardiging om uitstel Holocaustlezingen Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht heeft een reeks lezingen over de Holocaust uitgesteld. Dit nieuws van dagblad De Telegraaf leidde dit weekend tot een storm aan berichten en reacties.

De Utrechtse lerarenopleidingen organiseerden de lezingen samen met het CIDI (Centrum voor Informatie en Documentatie Israël). Ze zouden in februari en maart plaatsvinden, maar dat wordt dus een later moment.

Actiegroep New Neighbours Utrecht leverde vorige week felle kritiek op de lezingen vanwege de betrokkenheid van het CIDI. “Het CIDI vreet zich zo in bij het onderwijs”, stelden de activisten.

Het CIDI staat pal achter Israël en de bombardementen op Gaza. Het legt de schuld van de oorlog bij Hamas, dat op 7 oktober Israël aanviel, en verdedigt ook de nederzettingenpolitiek.

‘Totale waanzin’

Maar heeft dat iets te maken met onderwijs over de holocaust en het gevaar van antisemitisme? Het CIDI spreekt van “totale waanzin” nu de lezingen worden uitgesteld. “Academisch onwaardig en volstrekt laf! Het zoveelste voorbeeld dat intimidatie en dreiging loont.”

Volgens de Hogeschool Utrecht is er meer tijd nodig om “een diverse en gebalanceerde dialoog te organiseren over deze onderwerpen, met de dynamiek van nu”. Ook zouden er ‘veiligheidsredenen’ zijn.

Allerlei politici honen de beslissing. Zo schrijft VVD-leider Dilan Yesilgöz op X dat het vermoorden van zes miljoen Joden niets te maken heeft met een ‘diverse en gebalanceerde’ dialoog. “Wie dat wil nuanceren heeft zelf een geschiedenisles nodig. Wat een gotspe.”

Caroline van der Plas (BBB) wil het kabinet dinsdag mondelinge vragen stellen over de beslissing van de HU. Pieter Omtzigt (NSC) vraagt zich af waar het moreel kompas van de hogeschool is gebleven.

Dijkgraaf

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf mengt zich ook in de kwestie. Hij roept het onderwijs op om aandacht te blijven besteden aan de verschrikkingen van Holocaust, “ook wanneer het moeilijk is”. Het onderwerp blijft immers belangrijk. “Daar is geen discussie over en staat volledig los van de spanningen die het conflict in het Midden-Oosten met zich meebrengt.”

De hogeschool vindt de kritiek niet terecht. De lezingen gaan wél door, is het verweer, “alleen op een ander moment”. De hogeschool zou zich niet laten leiden door druk van belangengroeperingen of activisten. “De suggestie dat wij onderwijs over de Holocaust verbinden aan de huidige spanningen werpen wij verre van ons”, zegt collegevoorzitter Wilma Scholte op Reimer.

‘100% voor educatie’

De activisten van New Neighbours Utrecht stellen in een reactie dat ze voor mensenrechten en gelijkheid zijn, en ook “100% voor educatie over de Holocaust en antisemitisme”. Hun kritiek zou alleen over de samenwerking met het CIDI gaan.