Associate Degree Communicatie start boekenclub: ‘Werpt zijn vruchten af tijdens studie’

De boekenclub, met Jamie Goelema in het grijze colbert naast docent Romy Wiegers

Studenten van de Associate Degree Communicatie en een docent komen sinds december samen in hun opgerichte boekenclub. Een van de leden van het eerste uur is tweedejaarsstudent Jamie Goelema. Volgens haar is lezen ontzettend leuk en is het bovendien van waarde als je student bent. ‘’Mijn woordenschat wordt er beter van.’’

Vroeger las tweedejaarsstudent Jamie veel, maar het plezier in lezen raakte ze de laatste jaren kwijt.

Docent Romy Wiegers wees Jamie vorig jaar op het belang van lezen. “Tijdens de les vertelde Romy dat ze een boekenclub wilde oprichten omdat dat een goede manier is om meer te lezen. Ik vond het direct heel leuk en vond mensen om zich ook aan te sluiten”, vertelt de Avansstudent.

Toen docent Romy Wiegers haar vorig jaar op het belang van lezen wees, tijdens de les vertelde dat een boekenclub een goede manier was meer te lezen en dat de Avansdocent die wel wilde oprichten, was Jamie de eerste die enthousiast reageerde. ‘’Ik vond het direct heel leuk en trok mensen om me heen mee’’, vertelt de Avansstudent.

Van alles en nog wat

De boekenclub bestaat momenteel uit zeven studenten uit jaar een en twee en docent Wiegers. De roman Daar waar de rivierkreeften zingen was het eerste boek dat de club las, gevolgd door het eerste deel van Harry Potter. Op dit moment ligt Fairy Tale van Stephen King op de nachtkastjes van de leden. ‘’We lezen van alles en nog wat. De jongens in de club lezen het liefst fantasy, ik niet. Fairy Tale zit er een beetje tussenin, dat vonden we een mooi compromis’’, zegt Jamie.

Na het lezen van een boek, komt de groep samen op de Avanslocatie aan de Statenlaan in Den Bosch om het te bespreken. ‘’Dat doen we aan de hand van inhoudelijke vragen die Romy voorbereidt. Dat gaat op een hele laagdrempelige manier’’, zegt Jamie. ‘’Niet iedereen heeft het boek altijd uitgelezen, maar dat hoeft ook niet. Je kunt altijd meekletsen.’’

Naast het bespreken van een boek, heeft de club ook een sociaal karakter. Zo leren de leden elkaar steeds beter kennen en hebben ze het ook over andere dingen dan boeken, zoals school. ‘’En er is altijd iemand die iets lekkers bakt’’, zegt de Avansstudent.

Jamie met een aantal boeken

Stoffig imago

Wanneer Jamie tegen anderen vertelt dat ze in een boekenclub zit, lachen mensen haar regelmatig uit. Lezen, zeker in groepsverband, heeft volgens haar een stoffig imago. ‘’Mensen kletsen ook met elkaar over films en series en dat is normaal, maar een boekenclub vinden mensen ouderwets. Dat is onterecht’’, vindt ze. ‘’Zelf heb ik geen vrienden die graag lezen. En dan kun je nergens je ei kwijt over een boek. Een boekenclub is daarom leuk.’’

Goed voor woordenschat

Het lezen van boeken is iets wat Jamie iedereen aanbeveelt. Omdat het leuk is en doordat je er mee tot rust komt, maar ook omdat het een toegevoegde waarde heeft als student. ‘’Bij de opleiding Communicatie beoordelen ze je op taal en schrijfvaardigheid. Vroeger had ik daar moeite mee, maar door meer te lezen merk ik dat het me steeds beter afgaat. Mijn woordenschat en spelling wordt echt beter, het werpt zijn vruchten af”, aldus Jamie, die ook studenten die weinig met boeken hebben het aanraadt toch eens een boek uit de kast te pakken.



‘’Het hoeft niet gelijk iets literairs te zijn, het kan ook een boek zijn over sport of iets anders dat je interessant vindt. Probeer het gewoon een keer. De leesvaardigheid in Nederland daalt hard onder jongeren en dat is jammer.’’



TikTok

Voor studenten die na het lezen van dit stuk toch eens een boek willen lezen, heeft Jamie tips. Zo adviseert ze om op TikTok te kijken naar wat anderen aanraden en om te beginnen met een boek waar al een verfilming van is. Divergent en The Hunger Games geeft ze als voorbeeld. ‘’Als je het verhaal al een beetje kent, verlaagt dat de drempel om iets te lezen’’, zegt ze. Ook wijst ze op apps als Goodreads en StoryGraph, waarop je kunt bijhouden wat je allemaal leest.



En als je dan eenmaal zo ver bent om een papieren boek aan te schaffen, adviseert Jamie het om eerst te kijken in een kringloopwinkel. ‘’Daar zijn boeken veel goedkoper. Pas kocht ik elk deel van Harry Potter voor twee euro vijftig per stuk. In de gewone winkel is dat veel duurder.’’



Wil jij je aansluiten bij de boekenclub? Mail dan naar rha.wiegers@avans.nl. Dat mag ook als je een andere opleiding volgt dan Jamie.