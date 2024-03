Avans-alumnus Lars Kuijten is terug op de hogeschool, maar nu als docent

Lars Kuijten. Foto via Avans

Bij het binnenhalen van zijn diploma Fysiotherapie in 2013, speelde Lars Kuijten al met het idee om ooit terug te keren op Avans als docent. Toen die mogelijkheid zich in 2022 voordeed, hoefde hij niet lang na te denken. Inmiddels geeft hij fulltime les in meerdere vakken op de hogeschool. ‘’De patiënten van toen zijn mijn studenten van nu.’’



Als Kuijten terugblikt op zijn tijd op Avans in Breda, doet hij dat met een positief gevoel. Want hoewel hij de opleiding Fysiotherapie aan het begin moeilijk vond, was het wel heel leuk. ‘’Als beginnend student die van de middelbare school kwam, moest ik wennen. Een andere vorm van begeleiding en meer zelf plannen, ervaarde ik als heel heftig en dat lukte niet zo goed. Maar nadat ik de eerste periode doorkwam, ging het vlotter’’, vertelt hij. ‘’Bij de opleiding heb je vakken waarbij je theorie en vaardigheden moet combineren, maar ben je ook bezig met communicatieve vaardigheden die je in moet zetten bij de patiënt. En heb je groepsprojecten waarin je moet samenwerken. Het veelzijdige karakter van de opleiding is ook een van de redenen waarom het me zo leuk leek om eens terug te keren als docent.’’

Lars Kuijten in zijn tijd op Avans

Op Avans terugkeren als docent gebeurde niet direct na het afstuderen van Kuijten, die tijdens zijn studie ook genoot van uitgaan in Breda en veel volleyballen. In zijn laatste studiejaar liep hij stage bij een fysiopraktijk die ook een revalidatiegedeelte voor chronische pijn ging opzetten. Daar bleef de oud-student plakken. Binnen no-time werkte hij meer dan veertig uur per week. ‘’Wennen hoefde ik niet doordat de overgang geleidelijk ging. Ik had er al stage gelopen en het werk was dynamisch. Ik kon er mijn ei in kwijt en veel leren. Wel moest ik wennen aan de zomervakanties die korter waren. In mijn studententijd was dat anders.’’

Hoe is het werk als fysiotherapeut?

“Heel leuk. Je spreekt diverse mensen en bent bezig met uitpluizen en puzzelen om te achterhalen wat er met iemand aan de hand is. Ik deed veel revalidatietrajecten, waarbij je met mensen werkt die al lang met bepaalde klachten lopen. Clienten een beter leven geven door ze te helpen bij hun klachten, was heel leuk. Het begrijpen van het lijf vind ik heel tof. Daarnaast was ook het sociale aspect mooi. Je doet veel contacten op en hoort veel verhalen van mensen.”

In zijn jaren als fysiotherapeut bekleedde Kuijten heel wat functies. Zo was hij fysio die zich op revalidatietrajecten richtte, casemanager, locatiemanager, gaf hij trainingen en werd hij stagebegeleider.

Waarom wilde je stagebegeleider worden?

‘’Al na mijn studie had ik het idee om docent te worden. Misschien kwam dat doordat ik het ook leuk vond om volleybaltraining te geven, het lesgeven trok me. Toen de stagebegeleider op mijn praktijk wegging, nam ik het over. En dat vond ik heel tof.



Kijken naar werken als docent deed ik al eerder, maar de timing bij mijn praktijk was nooit goed. Toen ik daar steeds meer naar een leidinggevende functie ging in plaats van een praktijkgerichte, besloot ik om mijn lesgevende kant te gaan ontdekken en in 2022 te solliciteren bij Avans. Er solliciteerden veertig personen voor zeven functies, wonder boven wonder werd ik aangenomen.’’



Nu ben je docent op Avans. Wat doe je daar?

‘’Omdat ik het vak goed wilde leren, ben ik fulltime docent geworden. Nu geef ik meerdere vakken zoals anatomie, behandelen, diagnostiek, communicatie en reflecteren. Ook ben ik slb’er. Toen ik net begon, stond mijn tijd in het teken van ontdekken wat ik leuk vond. Daarna volgde ik meerdere cursussen en trainingen om te leren over didactische vaardigheden, het brein, klassenmanagement en lesindeling. Ook volgde ik een cursus om toetsen te mogen geven.’’



Hoe bevalt het docentschap?

‘’Echt heel goed, voor mijn gevoel ligt het docent zijn me wel. Men vraagt weleens of ik mijn patiënten mis. Dat is niet het geval want de patiënt is nu vervangen door de student. Eerst wilde ik patiënten vooruithelpen, nu zijn dat studenten. Het mooie is dat iedereen zijn eigen verhaal heeft. Bij de een moet je iets op een bepaalde manier aanreiken om van A naar B te komen, bij de ander is dat weer anders. Het voelt alsof er veel overlap is met mijn oude werk, ondanks dat het heel anders is. Dit voelt als een goede stap. Ik ben blij dat ik het idee dat ik negen jaar geleden had, ben gaan ontdekken.’’



Zijn er verschillen op Avans in jouw tijd als student en nu?

‘’Het gebouw in Breda is veranderd, dat ziet er totaal anders uit. Qua opleiding is Fysiotherapie in de kern nog hetzelfde, maar is er nu wat meer oog voor het psychisch-sociale aspect. In mijn tijd keken we vooral naar het biomedische, de mens en het gewricht. Niet naar ‘het koppie’ erachter. Dat is een goede stap om te maken, want dat gaat over wat pijn met iemand kan doen.



Verder zie je dat iedere generatie zijn eigen dingen heeft. Toen ik op Avans studeerde had ik nog geen smartphone. Als we afgeleid raakten, kwam dat doordat we met elkaar babbelden of achter onze grote laptop zaten. Maar dat viel op. Nu heeft iedereen een mobiel en pak je die uit gewoonte. Studenten zijn daardoor wat makkelijker afgeleid.’’