Avans start pilot met studentenpsychologen en huisarts: ‘Een positieve ontwikkeling die we omarmen’

De twee studentenpsychologen Evelien Zonnenberg (links) en Sarah Gevers (rechts)

Vanaf vandaag start er een pilot met twee studentenpsychologen en een huisarts op Avans. Studenten kunnen met hen zelf een afspraak maken, als ze daar behoefte aan denken te hebben.



De wens vanuit studenten om studentenpsychologen in te zetten op Avans, was er al langer. En ook bij Student Support stond het onderwerp al even op het programma. Door Ambitie2025 kreeg het meer concrete aandacht. Daarin heeft studentenwelzijn namelijk een prominente rol. ‘’Door de hele organisatie ervaart men dat wanneer een student goed in zijn vel zit, dat een positief effect op álles heeft. En als je psychologen in huis hebt, kan je daar veel beter naar kijken’’, zegt Amber Titulaer, projectleider binnen Student Support. Volgens haar geven bovenstaande zaken ruimte voor de pilot die nu start op Avans.

Van curatief naar preventief

Waar Avans eerst curatief werkte, is nu preventie steeds meer het hoofdthema volgens Titulaer. ‘’Avans is er voor iedere student. Niet alleen voor studenten met een probleem, maar ook voor studenten die zich met tools verder willen ontwikkelen. Daar passen studentenpsychologen goed in. Die dragen daaraan bij.’’ Tot voorheen was het zo dat Avans geen studentenpsychologen in dienst had omdat de hogeschool zichzelf niet als een hulpverlenende instantie zag. Als studenten professionele hulp nodig hadden, verwezen bijvoorbeeld studentendecanen ze door naar professionele hulp.



Geen langdurige therapie, wel kortdurende interventie

De twee studentenpsychologen werken in Breda en Den Bosch, maar zijn in de toekomst wellicht ook op andere locaties te vinden. Studenten met milde somberheidsklachten, (faal)angsten, prestatiedruk, paniek en (studie)stress kunnen bij hen terecht. De psychologen geven geen langdurige therapie, maar wel een kortdurende interventie of traject. Dat kan gebeuren via individuele gesprekken, maar ook middels groepstrainingen. Als studenten na een half jaar nog met deze problemen kampen, worden ze alsnog doorverwezen naar een professional buiten de hogeschool. Als een student psychologische hulp nodig heeft, is in Nederland wel een doorverwijzing van de huisarts nodig.

Veel andere onderwijsinstellingen hebben al studentenpsychologen in dienst. Onder meer op Fontys, de Hogeschool Utrecht, Radboud Universiteit, Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen en de HAN zijn die er al langer.

Zelf afspraak maken

Studenten kunnen zelf een afspraak maken met een studentenpsycholoog, als ze denken dat ze er een nodig hebben. ‘’Dat maakt dat het een hele bewuste keuze wordt van de student. We geloven erin dat iedereen zelf die stap kan maken. Zo gaat het ook in de maatschappij’’, zegt Titulaer. Studenten kunnen wel worden doorverwezen naar de studentenpsycholoog, door bijvoorbeeld decanen. Maar ook dan maakt de student zelf de afspraak.

Het in dienst treden van de studentenpsychologen zorgt er volgens Titulaer voor dat de functie van studentendecanen in de toekomst wellicht gaat veranderen. Die voeren namelijk ook gesprekken met studenten over mentale problemen. Hun rol kan dan wat meer richting de kant van preventie gaan.



Blij

Sarah Gevers is een van de twee studentenpsychologen. Volgens haar is het heel goed dat Avans die in huis haalt. ‘’Waar mensen zijn, zijn mentale problemen. Van milde tot ernstige. Studenten zijn de toekomst en het is heel belangrijk om hen veerkrachtiger te laten worden. Voor in hun studie, maar ook in hun latere leven. Er gebeuren al een hoop mooie dingen op Avans, maar wij kunnen net dat extra stapje zetten.’’



Ook Titulaer is blij met psychologen, die als startpunt een jaar op Avans werken. ‘’Ik denk dat het een enorme aanwinst is en een hele positieve ontwikkeling die we omarmen’’, zegt ze. Volgens haar profiteren niet alleen studenten, maar heeft de hele organisatie baat bij de studentenpsychologen. ‘’Ze helpen bij de professionalisering van decanen en Student Support. Daarmee kunnen we met een meer professionele blik naar welzijn kijken.”



Huisarts

Vandaag start ook een pilot met een huisarts in Breda. Die is niet in dienst van Avans, maar wel beschikbaar voor studenten die er gebruik van willen maken. De huisarts is er voor studenten die nog geen huisarts hebben, of nu, wonende in Breda, nog steeds een huisarts in de woonplaats van hun ouders hebben. Dat is handig als ze bijvoorbeeld last hebben van schurft en een crème nodig hebben. ”Dat kunnen ze dan toch via hier en hun eigen verzekering regelen.”

De huisarts richt zich ook op internationals. ‘’Om de drempel voor hen lager te maken om er een huisarts te benaderen zegt Titulaer, die geïnspireerd raakte door Breda University of Applied Sciences. Daar startte vorig jaar eenzelfde soort pilot.



De pilot draagt er volgens de Avansmedewerker ook aan bij om beter samen te werken met huisartsen en andere zorgverleners. Samen kunnen ze zo kijken hoe hulpbehoevende studenten sneller op de juiste plek terechtkomen.