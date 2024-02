Bibliotheek Huis73 tijdelijk gevestigd in oude Militaire Rijbaan

De bibliotheek, hier gevestigd aan de Hinthamerstraat 72

Leer jij graag voor je tentamens in de bieb in de Bossche binnenstad? De komende tijd moet je dan even uitwijken naar een andere plek. Wegens een verbouwing sluit Huis73 namelijk de deuren.

De komende twee jaar huisvest de bibliotheek in de oude Militaire Rijbaan aan de Hekellaan 2, zo’n vijf minuutjes lopen van Huis73. Het gebouw aan de Hinthamerstraat 72, waar de bieb in zit, is flink verouderd. Dat wordt aangepakt en het dak wordt geïsoleerd.

Van 19 februari tot en met 3 maart is de bieb niet te bezoeken omdat ruim 51 duizend boeken naar de tijdelijke plek moeten worden gebracht. Op maandag 4 maart kun je terecht op de nieuwe locatie. De openingstijden veranderen tijdens de verbouwing wel. De bieb is alleen overdag geopend van 09.00-18.00 uur doordeweeks, in het weekend zijn de openingstijden van 10.00-17.00 uur.

Naar verwachting is de bibliotheek in elk geval tot medio 2026 in de oude Militaire Rijbaan gevestigd.