Boyan viert vandaag feest op zijn geboortedatum: ‘Een schrikkelverjaardag zie ik als een geluksdag’

Foto: Adi Goldstein via Unsplash

Groot feest voor Avansstudent Boyan Georgiev. Hij kan vandaag éindelijk zijn verjaardag weer eens vieren op de dag dat hij echt geboren is. De eerstejaarsstudent International Business in Breda is geboren op 29 februari, de dag die slechts eens per vier jaar voorkomt. Hij wordt twintig.



“Wanneer ik mensen vertel dat ik op 29 februari jarig ben, reageren ze in eerste instantie altijd normaal. Tot ze een paar seconden daarna opkijken en zeggen: ‘Zei je nou 29 februari?’ Het duurt even om het te beseffen”, zegt Boyan, die zijn verjaardag met twaalf andere studenten op Avans deelt.

Geluksdag

Wanneer het geen schrikkeljaar is, viert de Avansstudent zijn verjaardag meestal op 28 februari. Dat zorgt soms voor verbaasde blikken in zijn omgeving, want je verjaardag vieren voordat je jarig bent brengt volgens sommigen ongeluk. “Maar ik vind het logischer om het te vieren in de maand dat ik jarig ben, in plaats van in een andere maand”, zegt Boyan. Hij vindt het leuk om op deze speciale dag jarig te zijn. “Voor mij is het een geluksdag. Ik dank God dat ik op deze dag ben geboren. Het zorgt voor leuke dingen, zoals dit interview. Dat zou me met een andere geboortedag niet gegund zijn.”

Boyan Georgiev

In je jeugd is jarig zijn een van de hoogtepunten van het jaar. Die dag staat in het teken van jou en brengt een hoop leuke dingen met zich mee. Boyan, die dat niet elk jaar had, gaf daar echter niet zoveel om. “Ik dacht er niet te veel bij na, ik was gewoon een kind met een leuke jeugd en veel vrienden’, zegt de uit Bulgarije afkomstige internationale student.

Dit jaar viert hij het dus wel op de dag dat hij jarig is. “Maar niet met een groot feest, wat je misschien wel zou verwachten wanneer je maar eens per vier jaar echt jarig bent. Mijn ouders en meeste vrienden zijn namelijk in Bulgarije. Ik ga het vieren met vrienden van Avans. Op de hogeschool hebben we eerst een kleine pre-party, daarna gaan we in Breda de stad in om het vervolgens bij mij thuis af te sluiten.”

5 kaarsjes op de taart

Wanneer Boyan de vraag krijgt hoeveel kaarsjes hij dit jaar op zijn taart zet, schiet hij in de lach. “Daar heb ik nog niet eens over nagedacht, dat moet ik maar eens gaan doen”, zegt hij. Wel is het best een serieuze kwestie, want de Avansstudent zegt tegen anderen vaak dat hij vier jaar is en vijf wordt. En niet dat hij negentien is en twintig wordt. “Zeggen dat ik twintig ben, voelt best eng. Dan ben je volwassen, terwijl kind en tiener zijn stressloos voor me was. In de toekomst, als ik 48 ben, kan ik zeggen dat ik twaalf jaar ben en nog steeds jong”, zegt hij. “Dat zeg ik natuurlijk een beetje als grap, maar er zit wel een kern van waarheid in.”



Jarig zijn op een schrikkeldag brengt af en toe wat ongemak met zich mee. Zoals wanneer hij zich moet registreren op bepaalde sites. “29 februari is niet altijd een keuze-optie. Dan moet ik dus liegen over de dag waarop ik geboren ben”, vertelt Boyan, die verder geen problemen ondervindt door zijn geboortedag. Hij ziet jarig zijn op een schrikkeldag ook als een voordeel. Wanneer hij na zijn opleiding gaat solliciteren, heeft hij zijn antwoord al klaar als hem gevraagd wordt wat hem onderscheidt van anderen. “Dat is mijn verjaardag”, zegt hij met een knipoog.