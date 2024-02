Chef Soldaat over carnaval: ‘Zó scoor je een hit’

Chef Soldaat – Bunkeren (Carnaval 2024) Tip: Accepteer de cookies om de video te kunnen te bekijken Wijzig cookie-instellingen

Hij is al jaren niet meer weg te denken uit de carnavalshitlijsten, staat komend weekend veertien keer op het podium in Brabant én is bovendien oud-Avansstudent. Joris Wijnen, beter bekend als Chef Soldaat, studeerde van 2014 tot en met 2018 Communication & Multimedia Design (CMD) in Breda. Wat is het geheim achter het succes van de act Chef Soldaat? En wat is de formule voor goede carnavalsmuziek? Je komt erachter in deze Q&A met Joris Wijnen.

Even naar het prille begin: waar en hoe is Chef ontstaan?

“Chef Soldaat is in 2015 ontstaan, toen ik in het tweede jaar van CMD zat. Carnaval vieren en er mee bezig zijn, deed ik al veel in het dorp Hoeven waar ik vandaan kom. Mijn doel was om op de lokale carnavals-cd te komen met een liedje en vanuit daar is het soldatenkarakter bedacht. Het was gemaakt voor Hoeven, maar heel Brabant pikte het op.”

Heeft Avans en je studententijd hier een rol in gespeeld?

“Zeker, met behulp van studiegenoten van CMD heb ik de eerste videoclip gemaakt. De cameraman, de fotograaf en het hele leger aan figuranten in mijn videoclip studeerden CMD. Natuurlijk heb ik ook geleerd om te ontwerpen, kunstzinnig te zijn en om kritisch op jezelf te blijven, dat noemden ze itereren bij de opleiding. Dat heeft ervoor gezorgd dat het concept tot in de puntjes is uitgewerkt.”

Zou je full time Chef Soldaat willen zijn?

“Nee absoluut niet! Nee, nee, nee. Het leuke en fijne van Chef Soldaat is dat het met carnaval leeft, daarna is het klaar en gaat Chef de bunker in. Dan heb ik ook weer mijn normale leven, haha. Het is een carnavalsact en carnaval is ook maar een keer per jaar. Ik ga natuurlijk wel weer vol enthousiasme werken aan de act voor het volgende jaar.”

Wanneer begin je daarmee?

“Op tijd! Sommigen beginnen in november, maar dat is echt te laat voor mij. Ik begin net voor de zomer. In de zomervakantie krijg ik ook juist veel inspiratie. Dan loop ik ergens in een Spaanse stad en dan schiet me een idee voor Chef Soldaat te binnen, wat eigenlijk leuker is dan dat ik op papier had gezet in eerste instantie. Dan zing ik daar ter plekke iets in op mijn telefoon.”

Waar let jij op bij het schrijven van de tekst?

“Uiteraard moet het pakken en ik wil mensen aan het denken zetten. Iets unieks en creatiefs is waar ik voor ga. In het nummer van dit jaar gaat het om de bunker van Chef Soldaat en tegelijkertijd om het bunkeren van eten tijdens carnaval. Als tip voor beginners zou ik meegeven: probeer iets anders te verzinnen dan wat er al is. Honderden nummers gaan over de kroeg, bier en vrouwen. Als je een creatieve tekst kan verzinnen die daarbuiten valt, maar toch bij carnaval aansluit en meezingbaar is – dan heb je zo een hit te pakken.”

Chef Soldaat – Waar is 'tie nou? (Carnaval 2023)

Hoe kom je aan de muziek?

“Melodietjes neurie ik vaak al in op mijn telefoon. Dan ga ik naar een muziekstudio, want die produceren het uiteindelijke nummer. Je levert een bestand aan met ideeën, mijn telefoonopnames en tekst. Een soort bouwpakketje waarmee zij uit de voeten kunnen. Ik vind het enorm belangrijk dat het een originele melodie is. Veel artiesten doen covers op bestaande liedjes, maar dat past niet bij mij en het concept.”

Hoeveel kost dat?

“Haha, goede vraag. Alleen al voor de muziek zit je gemiddeld rond de 1000 euro, maar dan heb je nog geen videoclip of een albumhoes. Dus dat gaat uiteindelijke wel in de duizenden euro’s lopen.”

Maar jij kan natuurlijk veel zelf na zo’n creatieve studie?

“Zeker. Net zoals ik in de zomer al zit te broeden op een nieuw liedje, zit ik ook al te broeden op een videoclip. Je moet ook grapjes bedenken en de kunst is om een goede te verzinnen. Jong en oud moet het snappen, iets waarover na te praten valt. Dat verwerken in zowel audio als video, doe ik inderdaad allemaal zelf. Ook de montage en visual effects.”

Ik zie veel knipogen naar het Tilburgse Veul Gère in je clip, is dat zo’n grapje?

“Juist, dat is de finesse van die grapjes. De frietkraam in de clip heet niet alleen ‘Smul Gère’, maar de grap komt tot uiting doordat ik het logo in dezelfde kleuren heb gemaakt én dan net andersom. Op het menu staat bijvoorbeeld ‘een speciaole friekendèl en ‘een lekker delleke’, natuurlijk refererend naar twee van hun nummers.”

Je hebt zelfs voor de loempiakraam een website en lied gemaakt, gaat dat niet te ver?

“Haha, ja dnlammeloempia.nl! Voor velen is carnaval lol maken en bier drinken, maar voor mij is carnaval om mijn creativiteit tot een ongekende hoogte brengen. Je ziet dat ook in praalwagens van verenigingen en bij mij zie je dat terug bij Chef Soldaat.”

Hoe ziet je schema eruit?

“We beginnen vrijdag bij dé aftrap van Carnaval: drie uurkes vooraf van Omroep Brabant. Verder sta ik met veertien optredens verspreid over heel Brabant, van lokale kroeg tot grote feesttent.” Het hele tourschema vind je hier.

Hoe blijf je fit hiervoor?

“Haha, je zou het niet verwachten, maar ik ben sinds oktober aan het hardlopen en bootcampen om fit te worden voor carnaval.”

Wat kost Chef Soldaat?

“Dat moet je zelf maar even googelen, haha. Ik ga dat zelf niet zo zeggen.” (De redactie van Punt heeft gegoogeld en kwam uit op 695,00 euro voor een half uur, exclusief techniek/geluid en btw.)