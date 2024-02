Fixus voor Engelstalige trajecten? Het duurt een jaartje langer, zegt minister

Via: Tweede Kamer

Het gaat zeker nog een jaar langer duren voordat opleidingen de komst van buitenlandse studenten kunnen beperken met een numerus fixus. De haast van de Tweede Kamer verandert daar niets aan, laat minister Robbert Dijkgraaf weten.

De Kamer wil vaart maken met het terugdringen van de buitenlandse instroom in het hoger onderwijs. Daarom stemde een meerderheid gisteren voor de mogelijkheid van een numerus fixus voor Engelstalige opleidingsvarianten.

Precies zo’n zelfde capaciteitsfixus zit in een wetsvoorstel dat demissionair minister Dijkgraaf over een paar maanden naar de Kamer zou sturen. Maar dat duurt de Kamer te lang. Dankzij het VVD-amendement zouden universiteiten al in studiejaar 2025-2026 een grens kunnen stellen aan de internationale instroom, was de hoop.

Studielink

Dat gaat niet lukken, verwacht de minister. Allereerst vanwege Studielink, de organisatie die voor alle onderwijsinstellingen de aanmeldingen van studenten afhandelt. Dat zou voor 1 oktober de systemen moeten aanpassen, zegt Dijkgraaf via zijn woordvoerder. “Studielink heeft aangegeven dat dit voor hen niet haalbaar is.”

En als het Studielink wél zou lukken, dan is er nog een probleem: ook hogescholen en universiteiten moeten hun systemen op het VVD-plan afstemmen. Ook dat kost meer tijd dan de Kamer wenst, voorspelt Dijkgraaf.

“Het is hoogst onzeker of er tijdwinst wordt geboekt met het aannemen van dit amendement”, staat in een schriftelijke reactie. Het wetsvoorstel is in de praktijk misschien wel even snel van kracht als dit amendement.

Haast

De Tweede Kamer mort al tijden over de trage totstandkoming van het wetsvoorstel van Dijkgraaf. NSC, de partij die eerst nog op de minister wilde wachten, stemde gisteren vanwege de gevoelde haast toch in met de wetswijziging van de VVD.

Een maand geleden uitte Dijkgraaf staatsrechtelijke bezwaren tegen het ingediende amendement. Volgens de regels van de Kamer zelf had het niet tijdens de begrotingsbehandeling ingediend mogen worden. D66-Kamerlid Jan Paternotte had het zelfs over een “staatsrechtelijke janboel” en stelde voor het amendement ‘ontoelaatbaar’ te verklaren.

NSC erkent dat zo’n amendement niet “de koninklijke route” is, maar vindt ook dat “deze noodgreep noodzakelijk was om op korte termijn iets te doen voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs”.

Zo ongeveer denkt ook de SP erover. De partij stemde net als D66 voor het ontoelaatbaar verklaren. Toen daar geen meerderheid voor was, stemde het alsnog voor het amendement. “Uiteindelijk beoordelen we een amendement op de inhoud”, laat de partij weten.

VVD-Kamerlid Martens-America was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.