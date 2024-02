GroenLinks-PvdA wil overzicht van mogelijk onterechte ov-boetes

Hoeveel studenten hebben de afgelopen tien jaar onterecht ov-boetes gekregen, wil Kamerlid Luc Stultiens van GroenLinks-PvdA weten. Een door DUO verloren rechtszaak roept veel vragen op.

De ov-bedrijven hebben al jaren geleden toegezegd dat ze de ov-kaart van studenten automatisch stopzetten zodra die er geen recht meer op hebben. Maar het blijft bij beloftes. Wat gaan de bewindslieden van OCW en Infrastructuur daaraan doen, wil Kamerlid Stultiens weten. Hoeveel oud-studenten kregen “waarschijnlijk jarenlang ten onterechte extra boetes”, om welke bedragen ging het en moeten ze gecompenseerd worden?

Waarschuwen

(Oud-)studenten worden geacht hun ov-kaart zelf stop te zetten. DUO legt jaarlijks voor miljoenen euro’s boetes op aan studenten die er toch mee reizen. Maar twee jaar geleden wees de rechter DUO erop dat de dienst deze studenten wel eerst goed had moeten waarschuwen. De uitspraak werd pas onlangs gepubliceerd, berichtte het Hoger Onderwijs Persbureau gisteren.

De rechter gaf een student die zijn ov-boete aanvocht gelijk. De dienst had niet op tijd laten weten dat hij een boete had gekregen. Daardoor moest hij een te hoog bedrag betalen. Dat roept de vraag op of andere studenten ook te laat zijn gewaarschuwd door DUO en daardoor te hoge boetes hebben gekregen.

Een woordvoerder van DUO zei gisteren niet uit te kunnen sluiten dat meer studenten onterecht beboet zijn. Het ministerie van Onderwijs is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak.