Kamerprijzen in studentensteden fors omhoog

Illustratie: Joris Habraken

De huurprijzen van kamers in studentensteden zijn in 2023 met 11 procent gestegen naar gemiddeld 543 euro per maand, meldt platform Kamernet. In veel steden ging het harder – vooral in Amsterdam.

Landelijk, van het kleinste dorp tot de grootste stad, zijn kamers afgelopen jaar 1,1 procent duurder geworden. Dat staat in een landelijke rapportage van Kamernet, het grootste huurplatform van Nederland.

Na de sterke prijsverhogingen van 2022 zou deze huurprijs niet eens zoveel schelen met het jaar ervoor. Maar in de meeste studentensteden ging het harder. Prijsstijgingen tussen de tien en twintig procent zijn geen uitzondering.

Amsterdam zat twee jaar geleden nog onder de 700 euro per maand en komt nu op 948 euro uit. In Enschede en Wageningen daarentegen zijn de kamers betaalbaarder: daar ligt de gemiddelde huurprijs rond de 360 euro per maand.

© HOP. Bron: Kamernet

Over twee jaar bekeken is de verandering in sommige steden extreem. Vergeleken met het jaar 2021 is Amsterdam 39,4 procent duurder geworden. Daarna zijn Den Haag en Breda de snelste stijgers, met een prijstoename van 31,8 en 29,5 procent. In Wageningen was die slechts 2,8 procent.

Het aanbod op Kamernet betreft merendeels particuliere kamers. De rapportage zegt iets over de prijzen op de woningmarkt waar studenten rekening mee moeten houden.

Ook omgerekend naar de huur per vierkante meter blijft Amsterdam veruit de duurste stad (54 euro). Het naburige Haarlem is ook in dit rijtje de nummer twee. Utrecht en Rotterdam blijven onder de 40 euro en delen de derde plaats.

© HOP. Bron: Kamernet

Door de woningnood is de positie van huurders verslechterd. Halverwege 2023 werd de wet Wet goed verhuurderschap van kracht, onder meer bedoeld om onredelijke service- en bemiddelingskosten te beperken.