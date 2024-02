Kokkerellen met Punt: katerontbijtjes voor carnaval

Het is bijna zover: het feestje waarbij je dagenlang niet zo goed weet wat voor en achter is, maar wel lekker met de muziek van links naar rechts gaat. In deze editie van Kokkerellen met Punt maken we drie katerontbijtjes die jou door carnaval heen slepen. Broodje chips Benodigdheden: – 1 wit bolletje – handje paprika ribbelchips – mayonaise Stappenplan: 1. Snijd het broodje open en doe er mayonaise op. 2. Beleg met paprika ribbelchips en wat extra mayonaise. 3. Vouw dan het broodje dicht en dan ben je klaar. Tosti bapao Benodigdheden: – broodje bapao – tosti-ijzer Stappenplan: 1. Leg de bapao in het tosti-ijzer. 2. Wacht tot je broodje bruin kleurt en haal ‘m er dan uit. Hoppa, je tosti bapao is klaar! Eiwrap met kipreepjes en avocado Benodigdheden voor 1 wrap: – 2 eieren – handje veldsla – 1 el Griekse yoghurt – halve avocado – 100 gram gerookte kipreepjes Stappenplan: 1. Kluts de eieren en doe er naar smaak kruiden bij (bijvoorbeeld zout, peper en knoflookpoeder). 2. Verdeel het mengsel gelijkmatig in een pan en bak de eiwrap zo’n drie minuutjes per kant gaar. 3. In de tussentijd snijd je de avocado in reepjes. 4. Als de wrap klaar is, doe je er de Griekse yoghurt, avocado, kipreepjes en veldsla op. That’s it!