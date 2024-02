Pabostudent Norah staat in finale Miss Beauty Of Zeeland

Norah van de Schraaf. Foto via: John Vermeeren (Photography)

In de tienercategorie van Miss Beauty of Zeeland haalde ze al eens de finale, nu staat Norah van de Schraaf in de finale van de schoonheidswedstrijd in de categorie tot 27 jaar. En die wil de derdejaarsstudent aan de Pabo in Breda maar al te graag winnen.



‘’Nu ben ik twintig jaar en heb ik mezelf ontwikkeld. Toen ik in 2019 meedeed in de tienercategorie, was ik nog flink aan het puberen en behoorlijk tegendraads. Ik wilde geen make-up op doen en geen dure jurk kopen, maar ‘mezelf blijven’. Ik heb daar niet alles uitgehaald. Nu dacht ik: ik probeer het gewoon opnieuw’’, vertelt Norah.

Norah droomt niet al vanaf jongs af aan van een carrière op de catwalk en het dragen van de mooiste jurken. Bij de eerste editie waar ze aan meedeed, stuitte ze per toeval op een castingdag in haar provincie Zeeland. Ze had die dag niets anders te doen, dus besloot ze het er maar op te wagen. Dat beviel ondanks dat ze niet won, toch goed. ‘’Ik mocht mijn haar doen en het leek me wel leuk om eens op een podium te staan.”



Zware studie

Dat ze dit keer weer meedoet, heeft ook te maken met haar drukke studie op Avans. Dat kost haar veel tijd en vindt ze soms best zwaar. ‘’Ik sleep mezelf momenteel naar mijn diploma-uitreiking. Dit leek me een kans om mezelf even in het zonnetje te zetten en een leuke ervaring te gunnen. Goed voor mezelf zorgen en een mooie jurk dragen, doe ik tijdens mijn studie wat minder vaak’’, vertelt ze.

Meerdere rondes

Samen met vijftien andere dames staat de Zeeuwse student in de finale van Miss Beauty of Zeeland. Gecast door oud-deelnemers, of doordat ze zich net zoals Norah zelf online aanmeldden. Om in de finale te komen, doorliep Norah al een heel proces. Zo bestond de eerste ronde uit een voorstelronde waarin kandidaten zich in een mooie outfit moeten presenteren. ‘’Daarbij kijkt de jury goed naar je houding en hoe je jezelf presenteert’’, zegt de Avansstudent. Daarna volgde een bikinironde en tot slot een ronde waarin deelnemers in het Engels moeten vertellen over een maatschappelijk onderwerp. ‘’Als je de finale wint, ga je naar de landelijke wedstrijd en daarna internationaal. Daar moet je wel Engels voor spreken. Op basis van al die rondes word je beoordeeld en ik was blijkbaar goed.’’



Linda Foundation

De kandidaten zamelen met hun deelname ook geld in voor een goed doel. Dat is de Linda Foundation, die gezinnen in armoede een steuntje in de rug geeft met bijvoorbeeld een extra zakcentje voor de feestdagen. Daar maakt Norah, die met kinderen werkt, zich graag hard voor. ‘’Ik kan me voorstellen dat het niet fijn is voor kinderen als ze weinig hebben en ze geen cadeautje kunnen kopen als ze naar een kinderfeestje gaan. Voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling kan dat gevolgen hebben.’’



Zelfontwikkeling

Meedoen aan de beautywedstrijd vindt de derdejaars al leuk, maar ze zou liegen als ze zegt dat ze niet wil winnen. ‘’Je doet mee met een reden. Je geeft je op om eerst Zeeland en dan misschien wel Nederland te mogen representeren. Zo’n mooie kroon op je hoofd en een sjerp is een mooi moment. Winnen zou top zijn’’, aldus Norah. ‘’Als je wint, ga je ook samen met winnaars uit andere provincies naar Frankrijk en krijg je een week trainingen over zelfontwikkeling en doe je podiumervaring op in Studio21. Dat lijkt me ook wel wat.’’



Mocht het allemaal zo ver komen, hoeven haar leerlingen niet bang te zijn dat ze juf Norah voor verliezen aan het modellenwerk. Haar werk in de klas geeft ze niet zomaar op, zegt ze. ‘’Dat is mijn passie en daar ga ik voor. Je bent ook niet gelijk een topmodel als je dit wint. Ik doe het vooral voor de ervaring.’’



De finale is op 23 maart. Je kunt op Norah stemmen via deze link. Dat kost 1.25 euro, waarvan twintig procent naar de Linda Foundation gaat.