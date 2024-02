Platform ScienceGuide gaat voorlopig door

ScienceGuide, een landelijke website voor nieuws en opinie over het hoger onderwijs, verkeerde in zwaar weer en dreigde te sluiten of achter een betaalmuur te verdwijnen. Maar zover komt het niet. Een wervingsactie heeft voldoende financiële steun opgeleverd om de website in de lucht te houden, schrijft de redactie.

“Speciale dank gaat uit naar de partnerinstellingen en de Raad van Advies van ScienceGuide”, aldus een bericht met een plaatje van een taart met kaarsjes. “Zonder hun bijdragen en inspanningen was het platform ter ziele gegaan.”

Die partners zijn enkele hogescholen en organisaties. Nu zijn er ook ‘collectieve abonnees’ bijgekomen, waartoe weer enkele universiteiten behoren. Maar lang niet alle instellingen lieten zich overhalen tot steun.

Weerstand

“De afgelopen periode heeft ook geleerd [dat] er in sommige bestuurskamers geduchte weerstand tegen ScienceGuide bestaat, naar eigen zeggen uit onvrede met de journalistieke standaarden die de redactie hanteert”, schrijft de redactie. “Natuurlijk maakt de redactie soms fouten en zal dat blijven gebeuren, maar die zullen te allen tijde worden rechtgezet zodra blijkt dat de berichtgeving onjuist is.”

Hoe het verder gaat, moet nog blijken: “Of de website ScienceGuide ook op de lange termijn open kan blijven, hangt af van de voorkeur van de abonnees en de steun die het platform in de toekomst krijgt.”