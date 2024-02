Rechter straft Vlaamse vlogger zwaarder dan daders dodelijke ontgroening

Protesters hold portraits as they attend a rally against a Belgian court’s lenient sentence handed to students held responsible for the death of Sanda Dia, in Brussels on June 4, 2023. A Belgian court sentenced 18 members of a college fraternity to community service over the death of 20-year-old Sanda Dia student during a two-day hazing ritual in 2018. Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

De Vlaamse influencer Acid krijgt een voorwaardelijke celstraf en 800 euro boete voor zijn onthullende filmpjes over de ontgroening van Sanda Dia. Ook moet hij een schadevergoeding van 20 duizend euro betalen.

Na een gruwelijke ontgroening (in het Vlaams ‘doop’ genoemd) kwam de 20-jarige student Sanda Dia in 2018 om het leven. Hij moest goudvissen doorslikken, gemalen muis eten, grote hoeveelheden vissaus drinken en in een put met ijskoud water zitten.

De leden van de Leuvense studentenvereniging Reuzegom verwijderden foto’s en filmpjes van hun telefoon en deden hun best om ook andere sporen te wissen. De vereniging hief zichzelf een paar dagen na het voorval op.

Achttien leden kregen werkstraffen van twee- à driehonderd uur en moesten boetes betalen van rond de vierhonderd euro, oordeelde de Antwerpse rechtbank. Ook zijn duizenden euro’s aan schadevergoedingen opgelegd, waaronder vijftienduizend euro aan de vader van Sanda Dia.

Verontwaardiging

In België heerst grote verontwaardiging over deze ontgroening en de milde straffen. Er zou sprake zijn van klassenjustitie. Vlogger Acid (echte naam: Nathan Vandergunst) was ook boos en heeft op YouTube enkele namen onthuld van de daders.

Ook noemde hij het restaurant van de ouders van een Reuzegommer, die volgens het Vlaamse dagblad De Tijd niet bij de ontgroening aanwezig was. Dat restaurant werd vervolgens bedolven onder nepreserveringen en negatieve reviews. De ouders eisten bij de rechtbank een schadevergoeding van 200 duizend euro.

Deze vlogger krijgt nu een hogere boete dan de daders van de ontgroening: 800 in plaats van 400 euro. Ook krijgt hij, anders dan de Reuzegommers, een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Bij VRT Nieuws reageert hij cynisch op de uitspraak van de rechter. “Hoeveel boete kregen de Reuzegommers? Do the math.”

Strafblad

De voorlopige schadevergoeding van twintigduizend euro, die nog verder kan oplopen, bevalt hem ook niet. “Dat is geld dat ik liever op de rekening van de familie van Sanda Dia had zien verschijnen dan op de rekening van de familie die een bijdrage had in het sporen uitwissen na de doop.”

Acid is overigens vrijgesproken van laster, ‘eerroof’ en schending van de privacy. De veroordeling is voor ‘elektronische belaging’. Wel heeft hij nu een strafblad, en de voormalige leden van Reuzegom hebben dat niet.