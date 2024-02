Rechtse partijen laten basisbeurs dalen met 164 euro

Illustratie: Joris Habraken

In september gaat de basisbeurs voor uitwonenden weer omlaag, heeft de Tweede Kamer gisteren besloten. Studenten krijgen dan 302 euro per maand. Dat is 164 euro minder dan nu.

Dit studiejaar keerde na acht jaar de basisbeurs terug. En voor studenten op kamers was er goed nieuws: de beurs werd tijdelijk met 164 euro per maand verhoogd in verband met de hevige inflatie.

Die verhoging komt weer ten einde. D66 en SP hadden voorgesteld om de inkomenssteun een jaar te verlengen, maar hun amendement is gisteren door de rechtse partijen in het parlement verworpen. Alleen Forum voor Democratie stemde met de linkse partijen mee.

Om precies te zijn: de beurs is nu 466,69 euro per maand en dat bedrag daalt volgend studiejaar naar 302,39 euro per maand. Voor studenten die nog bij hun ouders wonen, verandert er niets. Zij ontvangen 121,33 per maand.

Dit staat overigens los van de aanvullende beurs, die studenten kunnen krijgen als het inkomen van hun ouders onder een bepaalde norm blijft. De aanvullende beurs bedraagt maximaal 457,60 euro.

Studentenorganisaties stuurden deze week een ‘brandbrief’ aan de Tweede Kamer. Gezien de hoge kosten voor studenten is de basisbeurs toch al te laag, vinden ze, dus die verhoging zou niet mogen verdwijnen.

Om de verhoging met een jaar te verlengen, wilden D66 en SP een ongebruikt potje bij een ander ministerie aanbreken. Minister Robbert Dijkgraaf vond dat geen goed idee. “Zo’n verschuiving van middelen past niet bij een demissionair kabinet”, stelde hij.