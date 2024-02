Rentestijging: studenten lossen massaal extra af

Bijna één op de drie (oud-)studenten met een studieschuld loste in 2023 extra af, gemiddeld ruim drieduizend euro per persoon. Dat heeft onder meer te maken met de stijgende rente, denkt DUO.

Vooral aan het eind van het jaar kreeg DUO ineens veel extra geld binnen, maakte de dienst vandaag bekend. Waarschijnlijk is het een reactie op het voor veel studenten onverwachte nieuws dat de rente op studieleningen zou gaan stijgen. Jarenlang konden ze gratis lenen, maar in oktober rekende het Financieele Dagblad uit dat de rente vanaf begin dit jaar zou gaan stijgen van 0,46 naar 2,5 procent.

Over heel 2023 betaalden bijna 229 duizend DUO-debiteuren zo’n 708 miljoen euro meer terug dan ze moesten. In de jaren ervoor was dat zo’n 400 tot 480 miljoen. Ook voldeden 47 duizend (oud-)studenten met extra aflossingen hun volledige schuld, terwijl dat er eerder 36 duizend waren.

Niet alleen de stijgende rente, ook nieuwe hypotheekregels maken dat oud-studenten willen opschieten met aflossen. Sinds januari kijken banken namelijk naar de werkelijke, actuele schuld die oud-studenten hebben. Voorheen wogen ze in een aanvraag het originele leenbedrag mee. Wie extra aflost kan nu dus meer geld lenen voor een huis.