Rondvraag: het vinden van een kamer, hoe doe je dat?

Van links naar rechts: Femke, Matthias en Mary-Joan

Het vinden van een kamer in een tijd van kamertekorten en prijsstijgingen kan erg lastig zijn, maar niet onmogelijk. Zo kan je hospiteren, maar ook zoeken via een woningcorporatie, zoals Klik voor Kamers. Dat is een organisatie waarop verhuurders studentenkamers en studio’s verhuren in Breda en Tilburg. Verschillende Avansstudenten is het gelukt en vertellen hoe ze een kamer hebben gevonden.

De eerstejaarsstudent, Matthias Moons, studeert Integrale Veiligheidskunde in Den Bosch. Matthias is 26 jaar en woont nu vijf jaar op kamers in Utrecht. Matthias vond zijn kamer via SSH Student Housing, een verhuurder waarbij je na je inschrijven op een wachtlijst komt te staan. Hoe langer je op de wachtlijst staat, des te groter de kans op een uitnodiging voor een hospiteeravond of bezichtiging wordt. ‘’Toen ik vijf jaar geleden naar een kamer zocht, stond ik grofweg twee jaar op de wachtlijst. Nu zal dat denk ik drie of vier jaar zijn.’’ De eerstejaarsstudent is ongeveer anderhalve maand op zoek geweest en vijf keer afgewezen. Het hospiteren voor zijn huidige kamer vond Matthias heel leuk. ‘’Je had verschillende rondes van ongeveer een uur. Wij zaten met zijn allen in een kring. Een voor een stelde je jezelf voor, daarna kon je een half uurtje met iedereen praten. Het was net een soort borrel.’’

Persoonlijke aandacht

Matthias heeft in de vijf jaar dat hij op kamers woont, zelf ook hospiteeravonden gehouden. Deze avonden gingen op dezelfde soort manier als de avond die hij voor zijn kamer bijwoonde. ‘’Op deze manier krijgen de geïnteresseerden veel persoonlijke aandacht, dat vond ik zelf toen erg fijn.’’ Matthias kijkt tijdens deze avonden vooral of iemand bij zijn huis past. Zo let hij erop of iemand niet op zijn mondje is gevallen, of de kamerzoekende sociaal en oprecht is, iets wat Matthias heel belangrijk vindt.

Kamp Beta

De tweedejaars student Mechatronica, Teun van den Hanenberg, studeert in Breda en heeft door middel van hospiteren zijn huidige kamer in Breda gevonden. ‘’Het eerste jaar van mijn studie woonde ik thuis, maar doordat ik 1 uur en 45 minuten onderweg was, ben ik op zoek gegaan naar een kamer. Via het introductiekamp, Kamp Beta, leerde ik iemand kennen waarbij een kamer vrij kwam.’’ Op deze manier zorgde de tweedejaarsstudent ervoor dat hij een uitnodiging kreeg voor de hospiteeravond. Het huis waar Teun voor hospiteerde, had heel veel aanmeldingen gekregen via hun Facebookoproep. Van die groep mensen koos het huis er twaalf uit. ‘’Er wordt dan een datum geprikt waarop alle uitgenodigden kennis komen maken. Tijdens de hospi leer je alle bewoners kennen. Een paar dagen later krijg je te horen of je het wel of niet bent geworden.’’ Doordat Teun al iemand in het huis kende, kon hij de bewoners van te voren al leren kennen. Naar eigen zeggen vergrootte hij hierdoor zijn kansen. ‘’Ik denk dat het krijgen van een kamer het makkelijkst is via vrienden of mensen van school. Zij kennen altijd wel iemand en krijgen je makkelijker binnen.’’

‘Echt bij ons zou passen’

Net als Teun heeft Mary-Joan Martis, vierdejaarsstudent Chemie in Breda, haar eerste kamer gevonden door te hospiteren. ‘’Toen ik nog kamerzoekende was, reageerde ik op heel veel Facebookberichten. Veel huizen zijn op zoek naar leeftijdsgenoten en ik merkte dat ik vaak net te jong was.’’ Tijdens de hospiteeravonden was Mary-Joan lekker haarzelf. ‘’Soms woon je meer dan vier jaar met je huisgenoten. Als je echt niet van het drinken bent en zij wel, is dat niet voor jou en moet je gewoon eerlijk blijven.’’



Mary-Joan woonde als achttienjarige in een studentenhuis en heeft ook verschillende hospi’s gehouden. ‘’Wij zochten naar een huisgenoot die echt bij ons zou passen en ook zou helpen met het huis schoon te houden.’’ Mary-Joan woonde in een huis waarin veel mensen dezelfde of dezelfde soort opleiding hadden. ‘’Om zo elkaar te kunnen helpen.’’ Mary-Joan is tijdens corona verhuisd. Doordat ze veel op haar kamer zat, werd het te klein. ‘’Ik ben toen elke dag, drie maanden lang bezig geweest met het zoeken van een nieuwe kamer.’’ Ze woont nu in een kamer die ze vond via Klik voor Kamers.

Klik voor Kamers

Femke van de Haterd, die in haar eerste jaar van International Business in Breda zit, heeft haar kamer ook via Klik voor Kamers gevonden. ‘’Ik was op zoek naar een kamer, dus ik zocht zowel via Facebook als de wooncorporatie. Ik heb vier keer deelgenomen aan een hospiteeravond.’’ De avonden hadden volgens Femke vaak rondes van ongeveer uur. In dat uur zouden er vijf geïnteresseerden langskomen. De meeste hospiteeravonden in de studentenhuizen waar Femke is gaan kijken, waren een soort feestje van één uur waarin je jezelf voorstelde en elkaar leerde kennen. Tijdens de avonden probeerde Femke niet te veel op de voorgrond te staan, zodat andere geïnteresseerden ook de mogelijkheid kregen om met de bewoners te praten. Femke is meerdere keren afgewezen voor een kamer. ‘’Je moet jezelf in een hele korte tijd laten zien. Als de avond wat langer had geduurd, was het misschien wel een match geweest. Het ligt niet altijd aan jezelf als je niet gekozen wordt.’’

Tips

Met deze tips vind je, volgens Avansstudenten, sneller een kamer: