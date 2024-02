Tip: Accepteer de cookies om de video te kunnen te bekijken Wijzig cookie-instellingen

Avansstudent Luke Govers bouwt samen met groepsgenoten van bouwclub De Gekketrappers een carnavalswagen. De laatstejaarsstudent Technische Bedrijfskunde bouwt voor het eerst mee aan de wagen, die gebaseerd is op de film Night at the Museum.