Student wacht vaak langer op kamer dan studie duurt

Illustratie: Joris Habraken

De wachtlijsten bij sociale studentenhuisvesters zijn nog altijd lang. Soms hebben studenten al bijna hun diploma behaald voordat ze een kamer aangeboden krijgen, blijkt uit nieuwe cijfers.

In Leiden, Delft, Eindhoven en Amsterdam moeten studenten ongeveer vijf jaar wachten voordat ze een kamer krijgen, meldt Nu.nl. Ook in andere steden is de situatie nijpend. Alleen in Tilburg blijft de wachttijd onder de drie jaar.

De nieuwswebsite vroeg studentenhuisvesters naar de inschrijfduur van studenten voordat ze een kamer krijgen. De uitkomst is vergelijkbaar met een jaar geleden, toen het Hoger Onderwijs Persbureau een soortgelijke rondgang maakte.

Zelfstandige kamers

Goede cijfers zijn er eigenlijk niet. Nu.nl heeft alleen gekeken naar de wachttijd voor zelfstandige kamers. Bij onzelfstandige kamers kunnen huisgenoten vaak kiezen wie er komt wonen en zegt de wachttijd minder. Verder kunnen studenten doorverhuizen naar een andere kamer, wat niet in de data zichtbaar is.

Maar de cijfers geven wel een indicatie. De woningnood is hoog. Vorige week bleek ook dat de huurprijs van het aanbod op Kamernet flink is gestegen, met name in Amsterdam. Daarbij gaat het om woningen buiten de studentenhuisvesters om.

Mede vanwege de woningnood is in de Tweede Kamer het enthousiasme voor de internationalisering van het hoger onderwijs bekoeld. Met name in steden waar je nauwelijks nog een kamer kunt vinden zouden instellingen meer over de instroom moeten nadenken, vinden veel partijen.

Tekort

Er zijn momenteel bijna 24 duizend woningen te weinig, staat in de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. In 2030 ligt dat tekort naar verwachting tussen de 40 en 57 duizend woningen.