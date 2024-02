‘Team Sexy Sustainability’ wint nationale hackathon, door QR-codes op kleding meer zichtbaar te maken

Djamelle Sentjens en Mandy van Dijk. Foto via Djamelle en Mandy van Nationale Hackathon Circular Economy 2024

Tweedejaarsstudenten Ondernemerschap en Retail Management, Djamelle Sentjens en Mandy van Dijk, namen als team Sexy Sustainability deel aan de Nationale Hackathon Circular Economy 2024. Samen wonnen ze die door het productpaspoort van kledingmerk New Optimist meer zichtbaar te maken voor klanten die het dragen.

De hackathon vond begin februari plaats. Landelijk deden er vanuit mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten tweehonderdvijftig studenten uit vijftig teams mee. ‘’Dit was de eerste keer dat wij meededen aan een hackathon. Ik werd aangesproken door Petra Noppe, een docent van mij. Zij stelde voor om mee te doen en stuurde me aan de hand daarvan een mailtje met alle informatie. Ik zei eigenlijk al heel snel: ja leuk!’’, vertelt Mandy enthousiast.

Fast en slow fashion

Een hackathon is een evenement dat buiten school om plaatsvindt, waarbij deelnemers in teams casussen oplossen. Elk jaar heeft de hackathon een ander thema. Zo stond dit jaar fast en slow fashion centraal. Er waren twee casussen. Een van H&M, dat graag een oplossing wilde voor het uitbreiden van hun kledingverhuur om zo fast fashion te verminderen. De tweede casus was van New Optimist. Dat is een een slow fashionbedrijf dat hun klanten meer wil betrekken bij hun productpaspoort. Dit paspoort is een QR-code die op het label in de kleding staat. Door deze code te scannen, zien klanten hoe een kledingstuk is gemaakt. Bij de QR-code van New Optimist was alleen een probleem: door de plaatsing in het kledinglabel was het niet goed zichtbaar. ”Klanten weten nu vaak niet dat de QR-code er is en New Optimist wil daar verandering in brengen, maar wisten niet hoe. Ons idee was om de QR-code zichtbaar op de kleding te dragen”, zeggen de studenten.

De hackathon werd georganiseerd door het Groene Brein. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met het bedenken van oplossingen voor problemen op het gebied van duurzaamheid. Het netwerk van het Groene Brein bestaat uit ruim 140 wetenschappers, afkomstig van alle universiteiten en zestien hogescholen in Nederland.



De Nationale Hackathon Circular Economy is onderdeel van het programma LCT, Leadership for the Circular Transition. Hier krijgen studenten vaardigheden aangeleerd krijgen om zo een rol te spelen in de transitie naar een circulaire economie. Dat is een model waarin productie en consumptie een grote rol spelen. Hierdoor wordt de levensduur van een product langer.

Een niet zichtbaar logo

De Avansstudenten ondernamen verschillende stappen om op hun idee te komen. ‘’We zijn begonnen met design thinking, een methode waarin in vijf stappen lastige problemen worden opgelost.’’ Eerst maakten de tweedejaarsstudenten een mindmap met alle dingen die opvielen aan New Optimist en wat het bedrijf precies wilde veranderen. ‘’Daarna hebben wij informatie uit andere onderzoeken daarop toegepast. Ook deden we inspiratie op bij andere merken.’’



Daarbij viel Djamelle en Mandy op dat merken zoals Off-White en Nike hun logo groot op de kleding dragen. Dit is niet het geval bij New Optimist. Tijdens hun onderzoek merkten de studenten dat het logo van het bedrijf eigenlijk niet te zien is op de kleding. ‘’Wij hebben het verzoek vanuit New Optimist om het productpaspoort meer zichtbaar te maken heel letterlijk genomen’’, aldus Djamelle.

Team Sexy Sustainability

De regionale jury was enthousiast over het idee van de twee studenten, waarna ze naar de finale in Amsterdam gingen. Alleen hadden Djamelle en Mandy een probleem: ze hadden nog geen naam gekozen. Op de opleiding Ondernemerschap en Retail Management wordt wel eens gezegd: ‘Duurzaamheid moet sexy zijn.’ De slogan van de Avansstudenten was daarvan afgeleid. Make it sexy. Sustainability has to be sexy. ”Zo zijn wij op de naam ‘team Sexy Sustainability’ gekomen.’’

Gek gevoel

De finale bestond uit het idee aanscherpen en pitchen. Hiervoor kregen de deelnemers een werkweek de tijd. Tijdens de landelijke finale liepen de Avansstudenten tegen een probleem aan. Vanuit de opleiding zijn de Avansstudenten wel gewend om te pitchen, maar dan in het Nederlands. Dit was niet het geval bij de landelijke finale, daar was de hackathon namelijk in het Engels. ‘’Wij zijn helemaal niet bang om te pitchen en ook niet om onze mening te laten horen. Maar omdat het in het Engels moest, moet je wel op de juiste woorden komen en de juiste dingen zeggen.’’



Team Sexy Sustainablity was bang dat hun idee niet goed overgebracht zou worden. Ondanks deze uitdaging hebben de meiden toch gewonnen. Zelfde denken ze dat ze gewonnen hebben door hun enthousiasme en inzet. ‘’Als we ergens voor gaan, gaan we er ook echt goed voor’’, vertelt Mandy.

Als prijs wonnen Djamelle en Mandy een certificaat en een bon voor New Optimist.