Vakbond: laat fiscus meebetalen aan aflossen studieschuld

Illustratie: Esmee Rops

De jongerenafdeling van vakbond CNV wil belastingvrij aflossen van de studieschuld mogelijk maken. Via de cao. “Dat maakt een sector aantrekkelijk voor afstudeerders.”

Belastingvriendelijk fitnessen, een cursus volgen of een fiets van de zaak kopen, het kan allemaal. Waarom kun je dan niet je maandelijkse aflossing bij DUO van je brutosalaris aftrekken?

In de cao

De jongerentak van vakbond CNV heeft haar onderhandelaars gevraagd om het idee de komende tijd in een aantal cao’s op te nemen. Als dat lukt, kunnen werknemers een deel van hun studielening belastingvrij terugbetalen.

“Het was een vraag van een lid van ons”, zegt voorzitter van CNV Jongeren Justine Feitsma. “Is het mogelijk om de IKB-regeling te gebruiken voor het aflossen bij DUO? Als het voor een LOI-cursus kan, waarom dan niet voor een lening voor de studie waaraan je je baan te danken hebt?”

Dankzij het Individueel Keuzebudget (IKB) kunnen werkgevers voor een specifiek ‘fiscaalvriendelijk doel’ een deel van het salaris belastingvrij overmaken. Naast sport, studie of een fiets kan de baas zo ook onbelast meebetalen aan de inrichting van een thuiswerkplek, de vakbondscontributie of extra reiskosten.

Omgekeerde route

De studielening staat niet in dat rijtje. Moet de belastingdienst daar niet eerst over beslissen? Feitsma heeft de omgekeerde route voor ogen: eerst een regel in de cao en dan een uitspraak van de belastingdienst. “Nee heb je”, aldus Feitsma.

Het Individueel Keuzebudget bedraagt zo’n zestien procent van het salaris. De helft daarvan gaat op aan vakantiedagen. Met een salaris van 2500 euro (en een bierviltje) blijft dan grofweg tweehonderd euro per maand over om belastingvrij aan de studieschuld te besteden.

Lang niet in alle cao’s is echter een IKB-regeling opgenomen. Maar, zegt Feitsma: “Onze cao-onderhandelaars reageerden enthousiast. Een sector met deze regel in de cao kan extra interessant worden voor afgestudeerden.”