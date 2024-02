Van alle studenten in hoger onderwijs is zeventien procent international

Niet veertig maar zeventien procent van de studenten in het hoger onderwijs komt uit het buitenland. Dat blijkt uit cijfers die het Rathenau Instituut presenteert. Internationals kiezen vaak voor een opleiding met minder kans op werk.

Soms ontstaat de indruk dat 40 procent van alle Nederlandse studenten uit het buitenland komt. Dat is wat politici hebben onthouden uit een oud persbericht van het CBS. Premier Rutte vond dat wel heel veel en in januari kwam datzelfde percentage langs in een debat in de Tweede Kamer.

Maar het CBS had het over eerstejaars aan de bachelor- en masteropleidingen van universiteiten, en niet over het hele hoger onderwijs. Alleen van hen is 40 procent international.

Een kwart

Als je naar alle ingeschreven studenten kijkt, krijg je andere percentages. Bij de universiteiten komt 24 procent van de bachelorstudenten en 27 procent van de masterstudenten uit het buitenland.

In het hbo ziet het er anders uit. Van de bachelorstudenten is 7 procent international en van de 3.500 masterstudenten een kwart. Deze cijfers zijn niet nieuw, maar het Rathenau Instituut heeft alle beschikbare cijfers over internationalisering nog eens in perspectief gezet.

Een nadere rekensom leert dat momenteel 17 procent van alle studenten in het hoger onderwijs uit het buitenland komt. Er zijn landen waar dit percentage hoger ligt, meldt het Rathenau.

Andere landen

Afgezet tegen vergelijkbare landen hebben slechts vier van hen meer buitenlandse studenten dan Nederland. Daartoe behoren het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada, waar het Engels de voertaal is. Als het alleen om bachelorstudenten gaat, is Oostenrijk opvallend genoeg de nummer één van alle OESO-landen, met 19 procent internationals. Nederland staat in zowel het bachelor- als het masteronderwijs op een (gedeelde) vijfde plaats.

Nederland is in korte tijd een van de koplopers geworden als het gaat om internationalisering, zien de onderzoekers van Rathenau Instituut. Sinds 2011 telt het hoger onderwijs 131 procent meer internationale bachelorstudenten en 173 procent meer masterstudenten. Demissionair minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf werkt aan een wet die het mogelijk maakt een rem te zetten op de instroom van internationale studenten.

Het Rathenau Instituut keek ook naar de baankansen van internationals. Sommige politici die de instroom willen terugdringen zijn gevoelig voor het argument dat technische bedrijven als ASML op buitenlands talent draaien. En het klopt dat buitenlandse studenten na een technische opleiding relatief vaak in Nederland blijven werken. Ook gediplomeerden in de IT vinden makkelijk een baan.

Studiekeuze

Toch maken de meeste internationals een andere studiekeuze, blijkt uit cijfers die het Rathenau Instituut voor het HOP nader heeft uitgesplitst. In het wo zijn opleidingen gedrag en maatschappij populair (denk aan psychologie, politicologie of sociologie), gevolgd door opleidingen recht en bestuur. Daar zijn de baankansen kleiner.

Ook bij hogescholen zijn techniek en IT niet erg populair onder buitenlandse studenten. Slechts 15 procent van de buitenlandse bachelor- en masters studeert aan deze opleidingen. Dat zoveel buitenlandse studenten een opleiding in de taal en cultuur volgen, heeft onder meer te maken met de zeer internationaal georiënteerde kunstopleidingen en conservatoria.