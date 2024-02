Vliegtickets goedkoper dan kamer huren voor Canadese student

Foto: Tom Cattini via Pexels

Ook in sommige Canadese steden is de woningnood hoog. Het is zo duur om in Vancouver te wonen, dat een student een goedkopere oplossing heeft bedacht: hij woont 700 kilometer verderop en pakt het vliegtuig.

Een studentenkamer kost in Vancouver gemiddeld 2.100 Canadese dollars per maand, meldt CTV News. Dat is ruim 1.400 euro. De huren zijn flink gestegen. Geen wonder dat studenten naar oplossingen zoeken.

Voor student Tim Chen blijkt het goedkoper om in Calgary te wonen, waar hij vandaan komt. Hij pakt twee keer per week het vliegtuig om naar zijn opleiding te gaan. Dat kost maar 1.200 dollar per maand, iets meer dan 800 euro.

Camper

Vancouver is de duurste stad van Canada. Er valt nauwelijks een kamer te vinden. In het item komt ook even een student in beeld die in een camper woont, omdat hij geen andere mogelijkheid heeft.

Onder meer vanwege de oververhitte woningmarkt wil de Canadese regering minder internationale studenten toelaten, zoals vorige maand is bekendgemaakt. De instroom gaat volgend jaar met 35 procent omlaag, en in sommige provincies nog meer.

Ook hier in Nederland is de krappe woningmarkt een van de redenen voor de weerstand tegen internationalisering in het hoger onderwijs. De huurprijzen zijn flink gestegen, vooral in Amsterdam: een kamer kost er gemiddeld 948 euro per maand.