We eten minder broodjes carpaccio en tonijn op Avans, maar goed scheiden van (rest)afval is vaak nog lastig

De statiegeldbekers op Avans

In de missie van Avans om duurzamer te worden en de impact op het milieu te verminderen, boekt de hogeschool positieve resultaten. Het percentage restafval en de totale hoeveelheid afval is vorig jaar met bijna zeven procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor en de inkoop van vlees en vis neemt ook af. Wel belanden etensresten nog te vaak in de verkeerde afvalbak.

Vorig jaar produceerden alle Avanslocaties in totaal 323.422 kilo afval, tegenover 371.963 kg in 2022. Per persoon is dat 9.1 kilo, tegenover 10.4 kilo in 2022. Dat komt door verschillende initiatieven. Zo zijn er meer inzamelpunten voor statiegeld en etensresten en is er de Single Use Plastic-wetgeving. Die richt zich op het verminderen van wegwerpplastic. Een voorbeeld daarvan is de invoering van de statiegeldbeker om koffie of thee uit te drinken. Dat draagt allemaal bij aan minder afval op de onderwijslocaties.

Het doel van Avans is om in 2030 nog minder afval te produceren, namelijk 7 kilo per persoon. Dat is onderdeel van Mission Zero, dat in het teken staat van streven naar een circulaire bedrijfsvoering. Om daar te komen, wijst Avans studenten en medewerkers nog wel op twee punten. Zo belanden etensresten nog te vaak in het restafval in plaats van de groene etensrestenbak, waar ook broodafval in mag. Het witte zakje waar je broodje uit de kantine inzit, hoort dan juist weer bij het restafval en niet bij papier of plastic.

Minder vlees en vis

De inkoop van vlees en vis neemt de laatste jaren ook flink af. In 2018 was dat nog 43 duizend kilo, vorig jaar iets meer dan 30 duizend. Het aanbod van vegetarische en veganistische opties neemt juist toe. Zo zijn er kaas- en satébroodjes die vegan zijn, en is er elke dag een andere veganistische soep. Die worden volgens Casper Dirksen van cateraar Eurest steeds populairder. ”Zeker de Thaise currysoep en tomatensoep. Ook maken we elke dag vegan salades en volledig veganistische broodjes”, vertelt hij.

‘’We zetten ons in om onze impact op het milieu te verminderen en de gezondheid van onze studenten en medewerkers te verbeteren’’, is te lezen in een bericht van Avans op Intranet. ‘’Samen met cateraar Eurest investeren we veel in een duurzaam cateringaanbod, met als doel de vlees- en visconsumptie te verminderen.’’



Liefhebbers van het broodje carpaccio of tonijn hoeven zich overigens geen zorgen te maken: de hogeschool streeft voorlopig niet naar een volledig vegetarisch of veganistisch aanbod.