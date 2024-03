7 dingen die je kunt doen, nu de lente er aankomt

Stadspark Valkenberg

Nu de zon weer begint te schijnen, de lucht blauwer wordt en de temperatuur omhooggaat, is niks fijners dan buiten tijd doorbrengen. Dit zijn zeven dingen die je kan doen, nu de lente weer komt:

Picknicken

Nu het lekkerder weer wordt, is niks leukers dan samen met je familie of vrienden te gaan picknicken. Neem een groot kleed mee, een tas vol lekkers en kies een mooie plek uit op bijvoorbeeld een grasveld, zoals in het Park Valkenberg in Breda. Vergeet niet om mogelijke verpakkingen op te ruimen als je weggaat.

Het versieren van een bloempot

Haal bij een winkel een bloempot en versier deze met leuke kleurtjes en stofjes. Zo kan je er een touw omheen doen of er met verf leuke patronen op maken. Ga vervolgens naar een tuincentrum en zoek een mooi plantje uit. Nu heb je een mooie bloempot voor buiten. Heb je geen tuin of balkon, breng je op deze manier de lente naar binnen.

Kanoën

Voor fanatiekelingen: in Breda kan je een kano huren. Je vertrekt vanaf het Spanjaardsgat en vaart twee uur lang over de singels van de stad. Dit kan vanaf 1 maart tot en met 1 november, elke zaterdag en zondag vanaf twee personen. Je hoeft in principe niet te reserveren, als er nog kano’s over zijn. Wil je op een andere dag? Dan is dat ook mogelijk, maar wel op aanvraag.

Bloemen drogen

Het maken van droogbloemen is vrij simpel. Pluk een paar mooie bloemen en leg deze vervolgens tussen krantpapier of vloeipapier. Je papier met de bloemen leg je nu tussen of onder een zwaar boek. Deze manier van bloemen drogen heeft ongeveer drie weken nodig. Als de bloemen helemaal droog zijn, kan je ze inlijsten en ophangen. Zo ben je een middag buiten geweest en heb je nieuwe decoratie voor je kamer.

Foto: Flickr, Eva Rinaldi

Ga naar een festival

Als je naar een festival gaat, ga je vaak met vrienden of vriendinnen. Een middag of avond vrienden, dansen en kletsen zorgt voor een hele gezellige bezigheid. Een paar festivals die bijvoorbeeld in Den Bosch al op de planning staan: Smèrrig Koningsdag festival 27 april op de Veemarktkade 8 en Bevrijdingsfestival Brabant 5 mei op de Pettelaarse schans.

Klimmen

Echte durvers kunnen klimmen in een klimbos. Bij Klimrijk Brabant kun je op hoogtes klimmen van twee tot tien meter in de lucht. Dit is een leuke bezigheid en je hebt een kans om je klimkunsten te verbeteren. Mocht je niet zo van de hoogtes zijn, bied het Klimrijk ook nog andere activiteiten aan. Zoals outdoor lasergamen of airsoften.

Wandelen

Nu de zon weer schijnt, is het fijn om buiten te wandelen. Dit kan een ronde zijn bij je in de buurt, maar ook een ronde wat verder weg van huis. Spreek met vrienden of vriendinnen af en kijk wat mogelijk is. Een strandwandeling met na afloop een koud biertje aan zee? Of een boswandeling met tussendoor een glaasje fris?