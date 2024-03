Associate Degree-studenten lopen langs duurzame hotspots in Den Bosch: ‘Zorgt voor stukje besef’

Het antwoordenblad van de impact trail in Den Bosch

Tweedejaarsstudenten Communicatie van de Avans Associate Degree-academie in Den Bosch gingen maandag al wandelend aan de slag met duurzaamheid. Zo’n 75 studenten gingen aan de slag met een speurtocht langs vijftien duurzame winkels in de stad. De tocht werd georganiseerd door de academie in samenwerking met Zero Waste Den Bosch en Young Changemakers. Bij iedere zaak moesten vragen beantwoord worden, die letters opleverden die uiteindelijk een zin vormden.

”Ik amuseer me wel. Het is lekker om vandaag buiten te zijn in de zon en ik vind het thema duurzaamheid ook echt belangrijk. Bewust bezig zijn met het milieu probeer ik wel te doen”, vertelt Claire Smits. De tweedejaarsstudent Communicatie is dan net met haar groepsgenoten op de ‘spellenmarkt’ op de Markt in Den Bosch aanbeland, waar ze in een minuut tijd zoveel mogelijk afval op de juiste manier moet scheiden. Ook kunnen de studenten daar meedoen aan de ‘opruimdisco’, waarbij ze met silent disco-koptelefoon afval mogen rapen. Dat gaat gepaard met veel gelach. ”Ik scheid mijn plastic, heb een eigen waterfles en ga zo nu en dan naar een tweedehands kledingwinkel. Onbewust ben ik er best veel mee bezig.”

Gemma Camphens (links) en Claire Smits bij de opruimdisco op de Bossche Markt



Stukje besef

De Avansstudent is geboren en getogen in Den Bosch en kent de meeste van de zaken al in de binnenstad. Toch vindt ze het fijn om met deze wandeling te zien welke winkels in Den Bosch er allemaal aandacht besteden aan duurzaamheid. Daar is haar groepsgenoot Gemma Camphens het mee eens. ”Het zorgt voor een stukje besef over wat er allemaal komt kijken bij duurzaamheid en dat is goed”, vertelt ze.



Wil jij de puzzel achter je computer of telefoon oplossen? Dat kan! Hieronder vind je de route en bijbehorende vragen.

Duurzaamheid in curriculum

Bewustwording creëren over duurzaamheid is waar de speurtocht voor bedoeld is. Romy Wiegers, docent bij de academie en mede-organisator van het evenement, wil met de middag studenten ‘wakker schudden’ als het gaat over duurzame initiatieven. ”We willen dat onze studenten, die midden in het bedrijfsleven staan, niet alleen een social media-plan schrijven op hun stage, maar bijvoorbeeld ook kijken naar wat bedrijven wel en niet doen op het gebied van duurzaamheid. Als studenten ideeën hebben om dingen te verbeteren, staan bedrijven daar vaak voor open”, zegt de Avansdocent.

Maar alleen een stadswandeling langs duurzame initiatieven, gaat alleen dat ervoor zorgen dat studenten duurzame ideeën bij bedrijven binnenbrengen? “Nee”, erkent de docent. “En daarom zit impactvol afstuderen in het curriculum verweven. Deze wandeling is een onderdeel daarvan.”

Vinted

De zaken die de studenten bezoeken, besteden allemaal op hun eigen manier aandacht aan het thema. Zo zit er een tweedehands kledingzaak tussen, CoffeeLab dat het meenemen van eigen bekers stimuleert en een ambachtelijke schoenmaker. ”Langs al deze plekken lopen is geen straf met dit weer. Het is een stuk beter dan regen of tot drie uur in een lokaal zitten”, vertelt Ilse Vercammen. Ze is dan net met haar groepsgenoten bij Dunkin’ Donuts, waar ze druk bezig zijn met het beantwoorden van vragen om letters te verdienen. Die zaak doet mee aan Too Good To Go. ”Ik moet wel toegeven dat ik niet een van die personen ben die veel met duurzaamheid doet. Het is goed dat anderen het doen, en ik scheid mijn papier en plastic, maar verder doe ik er niet veel mee”, zegt ze. Dat geldt ook voor de meeste van haar groepsgenoten, met wie ze maandagmiddag samenwerkt. ”Ik koop wel eens kleding op Vinted, maar dat is vooral omdat het goedkoper is. Niet omdat het duurzaam is”, klinkt het.



De studenten sloten de middag gezamenlijk af bij speelgoedwinkel De Dobbelsteen.