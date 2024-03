Avansstudenten begeleiden Technasiumleerlingen bij het Mosquito Alert-project

Studenten Luca Meier en Basak Göksu begeleiden een groep Technasiumleerlingen

Muggen, iedereen kent dit kleine insectje wel. Een klein zoemend beestje dat prikt en een jeukend bultje achterlaat. Diezelfde mug kan ook een virus in je lichaam gespoten hebben. Deze casus stond vrijdagochtend centraal bij het Mosquito Alert-project aan de Lovensdijkstraat in Breda voor Technasiumleerlingen uit heel Nederland. Voor het eerst werd deze bijeenkomst op Avans gehouden.

De organisatie One Health Pact is een samenwerking aangegaan met Mosquito Alert, Stichting Technasium en Avans Hogeschool. Samen hielden zij vrijdagochtend een masterclass voor het Mosquito Alert-Project. Door klimaatveranderingen komen er nieuwe soorten muggen in Nederland die virussen kunnen verspreiden. De komende weken doen Technasiumleerlingen onderzoek naar muggen, waar ze voorkomen en wat de beste omstandigheden zijn om voort te planten.

Avans werkt mee aan dit project omdat de hogeschool wil bijdragen aan het onderzoek. Elk jaar werken er tien studenten aan One Health Pact gerelateerde vragen. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over de verspreiding van virussen door klimaatverandering. ‘’De Avansstudenten hebben nu een rol als expert voor de Technasiumleerlingen. Wij hebben de studenten deze rol gegeven omdat wij denken dat de leerlingen makkelijker vragen zullen stellen aan een student dan aan een leraar’’, vertelt Eefje Schrauwen, associate lector Infectieziekten.

One Health Pact

De ochtend begon met een introductie van Wilco Zwennis, die aanwezig was namens stichting Technasium en lector Eefje Schrauwen. In de collegezaal zaten 85 leerlingen van zeven verschillende Technasiums. De leerlingen kregen daarna een mini-college, gegeven door Bijan Godzari. Hij doet onderzoek naar arbovirussen en hoe deze worden overgedragen via muggen op mens of dier. Arbovirussen zijn infecties die worden overgedragen door geleedpotigen zoals muggen en teken. Godzari probeert een zelftest te ontwikkelen zoals we die kennen uit de coronaperiode. In deze test doe je een druppel bloed in plaats van speeksel.

Na het mini-college werden de leerlingen opgedeeld in drie groepen. In de ochtend stonden er drie activiteiten op de planning, waarna de leerlingen na een half uur doorschoven. De middelbare scholieren kregen de mogelijkheid om vragen te stellen aan studenten, kregen een rondleiding langs de laboratoriums en ze bekeken wangslijmvlies onder de microscoop.

Rol van studenten

De rol van Avans in dit project is ondersteuning bieden aan de leerlingen. Studenten van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek gaan met de leerlingen in gesprek over hun onderwerpen en hoe ze het beste te werk kunnen gaan. Zo zit onder andere derdejaarsstudent Luca Meier klaar om alle vragen te beantwoorden. Luca heeft zelf geen Technasium gedaan, maar vindt het wel heel interessant om te zien hoe de leerlingen kennismaken met onderzoeken. ‘’Ik besef nu wat ik allemaal al geleerd heb op de opleiding en dat ik hun goed kan begeleiden. Het groepje dat ik nu begeleid wil zoveel onderzoeken, waardoor zij een hele grote onderzoeksvraag hebben. Mijn tip aan hen is dan ook om het compacter te maken.’’

Ook Emma Freerkstra begeleidt een groepje leerlingen tijdens hun onderzoek. ‘’Het is lastig om inhoudelijk vragen over het project te beantwoorden want ik weet niet zoveel van het onderwerp.’’ Wel heeft Emma zelf ook op het Technasium gezeten en heeft ze veel gelijksoortige projecten gedaan. ‘’Ik vind het leuk om de leerlingen te kunnen begeleiden tijdens hun onderzoek.’’

Leeftijdsverschil

Er zit best een leeftijdsverschil tussen de leerlingen en de studenten. Volgens lector Schrauwen zou dit er juist voor moeten zorgen dat de leerlingen sneller vragen durven te stellen. Het is volgens haar laagdrempeliger. Ook valt het tijdens de gesprekken met de studenten op dat sommige leerlingen wat terughoudender zijn. ‘’Je merkt dat hier op de opleiding iedereen geïnteresseerd is in het doen van onderzoek. Van de leerlingen weet ik dat nog niet zo zeker’’, vertelt Luca. Bij het groepje van Emma gaat de samenwerking volgens de derdejaarsleerlingen van het Eligant Lyceum wel goed. ‘’Wij vinden het niet erg dat Emma ouder is.’’

Robin van der Groef is tweedejaarsstudent en neemt groep A mee naar de verschillende rondes. Robin maakt deel uit van het Promoteam van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. ‘’Ik vind het heel leuk om studenten te begeleiden en potentiële studenten te werven.’’

Na de ochtend krijgen de Technasiumleerlingen een goodiebag met onder andere een One Health Pact T-shirt erin. Op school houden zij zich de komende weken bezig met hun onderzoek