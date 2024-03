Brief aan informateur: laat jongeren meedenken over regeerakkoord

Illustratie: Lotte Verheul

Jongerenorganisaties willen meepraten aan de formatietafel. Ze maken zich zorgen over onderwijs, huisvesting, financiën, perspectief voor jonge boeren en meer, schrijven ze in een brief aan de informateur. Discriminatie en racisme noemen ze niet.

Vertegenwoordigers van jongeren willen graag om tafel met de vier partijen die een ‘programkabinet’ gaan vormen: PVV, VVD, NSC en BBB. Dat laten ze in hun brief aan de volgende informateur weten, die overigens nog niet benoemd is.

Allerlei politieke jongeren van links tot rechts hebben de brief ondertekend, onder wie de jongeren van VVD, NSC en BBB. Ook studentenorganisatie ISO heeft haar handtekening onder de brief gezet, net als de Jonge Klimaatbeweging, de Nationale Jeugdraad, Scouting Nederland en meer.

Woningen

Ze willen betaalbare huisvesting, schrijven ze, en de financiële positie van jongeren moet ook verbeteren. “Werk aan een eerlijke tegemoetkoming voor de ‘pechgeneratie’ en een stagevergoeding in tekortsectoren.” En ook: “Verminder de invloed van de studieschuld op de hypotheek.”

Verder gaat het over klimaatdoelen, mentale gezondheid, jeugdzorg, een nationale jeugdstrategie, perspectief voor jonge boeren en zelfs over de financiering van universiteiten en hogescholen. Die financiering moet hervormd worden, staat in de brief, al staat er niet hoe of waarom.

Discriminatie?

Maar geen woord over kansengelijkheid en discriminatie. Dat is opvallend, want de PVV is de grootste partij en in het verkiezingsprogramma staan voornemens als “geen islamitische scholen, korans en moskeeën”.

Bovendien is er de afgelopen tijd bij de overheid nogal veel misgegaan door discriminatie. Onlangs heeft het kabinet nog excuses aangeboden voor ‘indirecte discriminatie’ door studiefinancier DUO in de strijd tegen fraude met de basisbeurs. Eerder gaf zelfs premier Mark Rutte toe dat institutioneel racisme in Nederland voorkomt.

Waarom woorden als kansengelijkheid, discriminatie en racisme niet genoemd worden? “Het komt eigenlijk in alle onderwerpen terug”, zegt voorzitter Demi Janssen. “Toegankelijk onderwijs heeft bijvoorbeeld ook met gelijke kansen te maken, net als huisvesting, financiële zekerheid en mentale gezondheid. Het is zo belangrijk dat er wat ons betreft op al die terreinen aan gewerkt moet worden.”

Geen LSVb

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) ontbreekt in het rijtje met ondertekenaars. De vakbond was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar, maar voorzitter Elisa Weehuizen heeft eerder in een interview gezegd dat ze niet met de PVV om tafel wil. “Dat klinkt misschien hard, maar we moeten consequent tegen racisme en discriminatie blijven”, zei ze. “Als een partij aan de macht komt die echt racistische uitspraken heeft gedaan, dan is dat voor ons gewoon een grens.”

Vlak voor de verkiezingen nam de Tweede Kamer een motie aan: jongeren zouden uitgenodigd moeten worden aan de formatietafel. Ex-informateur Kim Putters verwijst ernaar in het eindverslag dat hij vorige week inleverde. PVV, VVD, NSC en BBB stemden destijds tegen deze motie, dus het is de vraag of ze naar de jongerenorganisaties gaan luisteren.