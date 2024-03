Campagne voor Duits en Frans mag drie jaar door

Illustratie: Esmee Rops

Een landelijke campagne voor de talenstudies mag nog drie jaar doorgaan. Maar het gaat niet lukken om Frans en Duits op de middelbare school extra aandacht te geven, menen de ministers van Onderwijs.

Er kiezen maar weinig jongeren voor een talenstudie als Nederlands, Frans of Duits. Het kabinet erkent de zorgen, maar waarschuwt voor ambitieuze plannen om het tij te keren: die kunnen ten koste gaan van andere prangende zaken in het onderwijs.

Misschien moet er een landelijke campagne komen om de talenopleidingen een steuntje in de rug te geven, opperde de Tweede Kamer vorig jaar in een motie. De talenopleidingen zouden samen energie moeten steken in het werven van nieuwe studenten.

Loopt al

Maar zo’n campagne loopt al een paar jaar, reageren ministers Dijkgraaf en Paul in een brief aan de Tweede Kamer. Deze campagne zou afgelopen januari stoppen, maar van het kabinet mag hij nog drie jaar door.

De bewindslieden snappen de zorgen wel: “Ondanks jarenlange inspanningen vanuit de sector en de overheid blijft de instroom in de moderne talenopleidingen dalen. Dit leidt tot kleine vakgroepen waar niet langer alle gewenste expertise aanwezig is, en een hoge werkdruk onder de medewerkers.”

Er staan allerlei plannen in de grondverf om er iets aan te doen, zeggen ze. Het kabinet heeft 200 miljoen euro uitgetrokken voor ‘sectorplannen’ van universiteiten om de landelijke samenwerking in allerlei disciplines te stimuleren. Dit moet ook de talenopleidingen een impuls geven.

Die samenwerking gaat overigens niet zonder slag of stoot. Even leken de opleidingen Nederlands tot één landelijke opleiding te worden samengevoegd, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. De kleinere studies Frans en Duits moeten wel gezamenlijke bachelorprogramma’s gaan aanbieden. Maar over die controverses gaat deze brief van de bewindslieden niet.

Andere prioriteiten

Er zijn meer ideeën om de ‘buurtalen’ Frans en Duits een handje te helpen, maar daarover is het kabinet niet enthousiast. Extra lesuren in het voorgezet onderwijs, een hoger eindniveau en intensievere voorlichting aan leerlingen? “Deze acties bijten met een aantal zaken”, zeggen de bewindslieden.

Scholen moeten immers ook de basisvaardigheden van leerlingen verbeteren, meent de politiek. En het aantal uren in de week is beperkt: er moeten nu eenmaal keuzes worden gemaakt. Verder voert de overheid ook campagne voor studies in de techniek en de zorg. “Een grootschalig ambitieus plan – bovenop de al ingezette acties – voor de buurtalen heeft daarom in onze ogen geen meerwaarde”, aldus de brief.

Ministers Dijkgraaf en Paul zijn demissionair. Het zou dus kunnen dat een volgend kabinet andere keuzes maakt.