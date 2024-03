Caribische studenten krijgen BSN bij aanvraag studiefinanciering

Foto: Tom Cattini via Pexels

Een bankrekening openen, een verzekering afsluiten, een DigiD aanvragen… Het wordt allemaal makkelijker voor Caribische studenten die hierheen komen. Vanaf 1 april krijgen ze een burgerservicenummer als ze studiefinanciering aanvragen.

Dat meldt studiefinancier DUO. Met het BSN kunnen ze praktische zaken regelen voordat ze naar ‘Europees Nederland’ komen. Het moet de verhuizing eenvoudiger maken.

Studenten uit Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten konden pas een BSN aanvragen wanneer ze zich bij aankomst in Nederland bij hun gemeente inschreven. Dat gaf allerlei praktische problemen.

Kopzorgen

Eind 2020 trok de Nationale Ombudsman aan de bel over de “kopzorgen” van Caribische studenten. Een rapport beschreef problemen met discriminatie, cultuurverschillen en taalachterstanden, maar ook het gedoe met het BSN werd erin vermeld.

Een snelle oplossing kwam er niet, tot ergernis van de Ombudsman, die de situatie in Nederland schrijnend noemde. Voor Caribische studenten zou het makkelijker zijn om bijvoorbeeld in België te gaan studeren, waar ze als EU-burger behandeld worden.

Maar nu is het dus gelukt. De aspirant-studenten krijgen het BSN-nummer per brief toegestuurd. Omdat de post naar het Caribisch gebied er lang over kan doen, kunnen aankomende studenten hun BSN ook alvast telefonisch opvragen bij DUO.

In april bezoeken medewerkers van DUO de Caribische eilanden om voorlichting te geven over studiefinanciering en andere praktische zaken aan aspirant-studenten en hun ouders. Verder opent DUO op elk van de eilanden een tijdelijk servicekantoor.

Koninkrijksbeurs

De laatste jaren komt er in Nederland meer aandacht voor Caribische studenten. Er is bijvoorbeeld een Koninkrijksbeurs in het leven geroepen, een soort Erasmusbeurs voor uitwisseling binnen de verschillende delen van het koninkrijk. Daar kunnen zo’n 120 studenten per jaar gebruik van maken.

De Erasmusbeurzen zijn er voor uitwisseling naar het buitenland, maar Nederland is geen buitenland voor het Caribische deel van het koninkrijk. Studenten uit de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten konden dus makkelijker op stage of uitwisseling in pakweg Frankrijk of Duitsland dan in ‘Europees Nederland’. Dat gold ook voor studenten van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (‘bijzondere gemeenten’ binnen het koninkrijk).

Studiesucces

De hoop is dat zulke verbeteringen van hun situatie ertoe bijdragen dat Caribische studenten makkelijker hun studie doorlopen. Nu behaalt maar 20 procent van de Caribische studenten binnen vijf jaar het hbo-diploma, tegen bijna 40 procent van de studenten met een niet-westerse migratieachtergrond en 50 procent van de studenten zonder migratieachtergrond.

Ook aan de universiteit is het studiesucces van Caribische studenten lager: minder dan 50 procent behaalt in vier jaar tijd het bachelordiploma, terwijl dat onder de overige groepen studenten 60 procent is.

Onlangs bleek dat Caribische studenten hier minder vaak aan zorgopleidingen als geneeskunde en fysiotherapie beginnen dan vroeger, onder meer door de selectieprocedures. Op die bevindingen moet het kabinet nog reageren.