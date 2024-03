Column: De zon schijnt, de lucht is blauw en mijn motivatie is ver te zoeken

Foto: Ilse Wolf

De lente is van start en dat betekent dat ik met heel veel dingen bezig ben, behalve met school. Ik ga buiten wandelen, shoppen met vriendinnen en dagjes weg. Met dit weer leef ik helemaal op en wil ik niets liever dan buiten zijn.

Buiten zijn is natuurlijk heel fijn, maar dat buiten werken aan school… Negen van de tien keer eindigt dat in genieten van de zon en nog maar heel weinig werken. Binnenblijven is dus de oplossing om goed aan school te gaan werken, is het niet dat ik binnen begin met dagdromen over het mooie weer. Als ik eenmaal uit mijn motivatie ben, dan vind ik het super moeilijk om die weer terug te vinden. Heel veel tijd om eruit te blijven is er niet, want we hebben nog maar vijftien weken totdat het schooljaar weer voorbij is. En in die weken gaat het vast nog beter weer worden dan het nu is. Paniek!

Het is niks nieuws voor mij, al is het de laatste jaren wel erger geworden. Sowieso is mijn motivatie voor school lager dan aan het begin van de studie. Ik vind het tijd om de schoolbanken uit te gaan, maar om dat te kunnen doen moeten we wel eerst nog even een diploma halen. Om de motivatie uiteindelijk weer terug te vinden geef ik mezelf één weekje de rust. Daarin kan en mag ik van mezelf genieten van het weer en maakt het niet uit of ik wel of niet iets aan school doe.

Door dit te doen merk ik dat ik dan vaak nog wel een aantal halve dagen aan school werk en dat is beter dan niets! Na de rustweek is het wel echt tijd om weer flink aan de bak te gaan, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Waar was ik ook alweer? Welke dingen had ik al uitgezocht en welke dingen nog niet? Moet ik niet met iets anders beginnen? Is dat wat ik had wel goed genoeg?

Dat zijn een heleboel dingen om over na te denken, maar die tijd hebben we niet. We moeten door in actie, er moet het een en ander afgevinkt worden. Mij helpt het altijd om eerst met de leuke dingen te beginnen. Deze taken moeten namelijk ook afgemaakt worden, maar daar heb ik sneller de motivatie voor gevonden dan voor de minder leuke taken. Als ik die leuke taken heb afgerond heb ik ook meer motivatie om verder te gaan, want ik zit weer in de flow. Vaak zorgen die taken er ook voor dat ik weer duidelijk voor ogen krijg wat ik allemaal moet doen en hoe ik dat kan doen.

Dat klinkt allemaal heel leuk en aardig, maar soms gaat dat ook wel mis. Dan plak ik er nog een ‘vrije’ week achteraan of blijf ik het uitstellen door dingen te doen die absoluut niet op dat moment moeten gebeuren. Een poster maken voor een evenement dat pas over drie maanden is bijvoorbeeld. Gelukkig heb ik soms ook pech. Dat klinkt misschien raar, maar soms is zo’n vrije week toch niet zo zonnig als dat ik dacht. Dan heb ik geen excuus meer om niet aan school te werken. Dat is niet altijd even makkelijk, maar door dan toch door te pakken zorg ik ervoor dat ik op een ander moment wel van de zon kan genieten.

Ook dan is het oppakken van mijn taken nog niet zo makkelijk. Maar met de leuke taken eerst, zoals het schrijven van deze column of het maken van een boekje, moet het me lukken!

Nou, ik kan weer verder. Maar ik ga eerst nog even van de zon genieten!