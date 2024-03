Column: je studententijd, de tijd van je leven

Foto: Ilse Wolf

Je studententijd is de tijd van je leven! Seks, drugs, Rock ’n Roll, hier en daar een peukje, tegenwoordig zijn dat vapes en vooral veel alcohol. Het liefste elk weekend en dan ook helemaal tot het gaatje.

Veel mensen zeggen dat ze het jammer vinden dat carnaval weer voorbij is. Voor mij is het een: ‘gelukkig! Ik kan weer gewoon de stad doorlopen’. Ik vind het echt ver-schrik-lijk, al die verklede, luidde, zatte mensen. Mij niet bellen hoor. Met carnaval en ook op de typische feestavonden in het weekend ga ik met een grote boog om het centrum heen.

Ik zou mezelf omschrijven als een sociaal-introvert persoon. Ik ben liever niet in drukke situaties. Moet ik er dan toch zijn, ben ik wel gezellig en sociaal. Sociaal bezig zijn kost me wel ontzettend veel energie, dus daarna ben ik ook echt ontzettend moe en beland ik op de bank. Als ik de bank al haal tenminste, want vaak ga ik meteen door naar bed. Ik kies er dan ook vaak voor om niet te gaan feesten. Mijn vrienden weten tegenwoordig ook dat ze me daar niet voor hoeven te bellen.

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar wat ‘gewoon doen’ is, is voor iedereen anders. Voor mij is ‘gewoon doen’ heel burgerlijk. Goed presteren op school, hier en daar nog wat werken, er op uit gaan met vrienden en eens in de paar weken op bezoek gaan bij opa en oma. En ik geniet er stiekem dus echt heel erg van als ik gewoon een avondje op de bank zit met een kop thee en een programma als Married at first sight.

Voor andere studenten is ‘gewoon doen’ natuurlijk ook aan school werken, maar ze gaan vaak van donderdag tot en met zondagavond de stad in om plezier te maken met hun vrienden. Ik snap heel goed waarom ze het doen, ik heb het zelf namelijk ook een paar keer gedaan. Maar ik denk dat je dat aantal keren op twee handen kan tellen. Die avonden had ik het ontzettend naar mijn zin, maar de dag erna voelde ik me zó ellendig dat dat overheerste.

Zeker in het begin vond ik het lastig om met studenten over het verschil te praten. Ik dacht dat ik raar was. Ik was vooral bang dat ze mij raar zouden vinden. Daarom lachte ik het vaak weg, deed ik of ik wel alcohol dronk of begon ik er maar niet over. Wanneer ik wel vertelde dat ik geen feestbeest was, kreeg ik in het begin ook zeker vragende blikken, maar tegenwoordig weten mijn vrienden en klasgenoten dat ik er gewoon niet gelukkig van wordt. Tegenwoordig vind je mij dus sneller met vrienden aan de eettafel die vol staat met bordspelletjes, frisdrank en natuurlijk de nodige snacks (die kunnen nergens ontbreken, toch?!)