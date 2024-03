Delft teruggefloten om voorkeursbeleid vrouwen bij lucht- en ruimtevaart

Afbeelding ter illustratie

De Delftse faculteit Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek wil meer vrouwelijke studenten toelaten, maar dat mag niet zomaar van de Onderwijsinspectie. Het voorkeursbeleid gaat voorlopig niet door.

Dat schrijft universiteitsblad Delta vandaag. De faculteit wilde 30 procent van de studieplaatsen voor vrouwen reserveren om de scheve verhoudingen tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke studenten recht te trekken.

Maar zo mag je dat niet doen, meent de inspectie. Je mag van de wet geen groepen studenten voortrekken of uitsluiten, ook niet als je daar goede bedoelingen mee hebt. Daarvoor zou de wet veranderd moeten worden.

Voor volgend jaar overweegt de opleiding te ‘experimenteren’ met een quotum. Bij experimenten hebben onderwijsinstellingen meer vrijheid om van de wet af te wijken, dus misschien mag het dan alsnog.

Het percentage vrouwen schommelt nu rond de 20 procent: dit studiejaar begonnen er 331 mannen en 75 vrouwen aan de bachelor. Er is al wel iets veranderd. In 2019 was maar 11 procent van de eerstejaars vrouw.

Selectie

Bij selectieve opleidingen is diversiteit wel vaker een probleem. Keer op keer blijkt dat bepaalde groepen minder makkelijk door de zeef komen, bijvoorbeeld jongeren met een migratieachtergrond of jongeren zonder hoogopgeleide ouders. Ook zijn selectieprocedures vaak slecht onderbouwd.

De kwestie bij Delft doet enigszins denken aan de TU Eindhoven, die met een drastische maatregelhet aantal vrouwelijke medewerkers wilde verhogen. Vacatures zouden daar in principe alleen openstaan voor vrouwen, tenzij er na een half jaar nog steeds geen geschikte kandidaat was gevonden. Na kritiek is dit beleid aangepast.