‘Docent van het jaar’ wil studenten poëtisch laten schrijven

Foto: Max van der Weide

Universitair hoofddocent sociale geografie Peter Pelzer (Universiteit Utrecht) is uitgeroepen tot Docent van het Jaar 2024. Hij krijgt een beurs van 25 duizend euro, waarmee hij een schrijfcursus voor studenten wil opzetten.

Pelzer ontving de prijs gistermiddag uit handen van demissionair minister Robbert Dijkgraaf. Het is de tiende keer dat de Docent van het Jaar is verkozen.

Poëtisch

Waarom hij een schrijfcursus wil starten? “Het is belangrijk dat studenten het Nederlands als taal waarderen”, zei Pelzer bij de uitreiking. Ze zouden volgens hem niet alleen academisch moeten leren schrijven, maar ook poëtisch en essayistisch. “Als promovendus heb ik een schrijfcursus gedaan en die heeft mijn leven echt veranderd.”

Pelzer legt in zijn onderwijs nadruk op verbeelding en het denken op de lange termijn. De jury roemt zijn inzet om studenten hoop te bieden en te inspireren bij het nadenken over maatschappelijke kwesties.

De prijs is een initiatief van studentenorganisatie ISO en wordt inmiddels in samenwerking met het ComeniusNetwerk voor onderwijsvernieuwers uitgereikt. De jury bestond uit de winnaar van vorig jaar (Birgit Boogaard), een andere docent, twee studenten en een bestuurslid van het ISO.

Genomineerden

De overige genomineerden waren Anke Liefbroer (Tilburg University), Hanneke Velthuijsen (Hogeschool van Amsterdam) en Chris Attai (Hanzehogeschool Groningen). Alle vier gaven ze bij de prijsuitreiking een klein college over hun vak.

Het ComeniusNetwerk is in 2018 met steun van het toenmalige kabinet opgericht. Inmiddels telt het bijna vijfhonderd leden uit mbo, hbo en wo. Het is bedoeld om onderling kennis te delen en een visie te ontwikkelen op de verbetering van het onderwijs.

In het Comeniusprogramma voor onderwijsverbetering is dit kalenderjaar 7,6 miljoen euro aan beurzen beschikbaar, waarvan 1,4 miljoen voor het mbo en 6,2 miljoen voor het hoger onderwijs. De bedragen kunnen variëren van 50 duizend euro voor een ‘teaching fellow’ tot 500 duizend euro voor een ‘leadership fellow’.