Geen discriminatie van studenten bij energietoeslag in Amsterdam, oordeelt rechter

De gemeente Amsterdam mag extra hordes opwerpen voor studenten bij de aanvraag van de energietoeslag voor 2022. Eerder vond de rechter nog dat Amsterdam discrimineerde, maar het nieuwe beleid kan wel door de beugel.

In 2022 schoten de energieprijzen omhoog. De overheid besloot tot een toeslag van 1.800 euro voor huishoudens met een kleine beurs. Gemeenten moesten het geld verdelen en mochten van het kabinet daarbij studenten uitsluiten.

Extra voorwaarde

Maar studenten hebben meestal ook een kleine beurs en voelden zich gediscrimineerd. Ze spanden rechtszaken aan en wonnen onder meer in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Simpelweg studenten weigeren omdat ze student zijn is verboden.

In een nieuwe regeling, die met terugwerkende kracht geldt, pakt de gemeente het daarom anders aan: studenten moeten aan extra voorwaarden voldoen. Alleen als ze een energiecontract op hun eigen naam hebben staan kunnen ze een energietoeslag krijgen.

Goed onderbouwd

Een student zonder zo’n contract voelde zich nog steeds gediscrimineerd, omdat de voorwaarde alleen voor studenten geldt en veel studenten hebben helemaal geen eigen energiecontract. De student krijgt ongelijk bij de hoogste rechter in zaken over sociale voorzieningen, de Centrale Raad van Beroep.

Er is inderdaad sprake van ongelijke behandeling, zegt de Raad. Maar omdat de gemeente die ongelijke behandeling “objectief kan rechtvaardigen”, is het toch toegestaan. Uit cijfers van de gemeente zou blijken dat studenten veel minder door de energiecrisis zijn getroffen dan andere bewoners. Daarbij weegt de Raad mee dat studenten in geval van nood een verzoek om ‘individuele bijzondere bijstand’ kunnen doen bij de gemeente.