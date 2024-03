Geen geld meer voor Utrechtsch Studenten Corps na bangalijst

Illustratie: Elmarye Aaij

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht geven dit jaar geen subsidie meer aan het USC, nu enkele corpsleden een bangalijst hebben verspreid. Slachtoffers hebben inmiddels aangifte gedaan.

Vorige week werd bekend dat op sociale media een powerpoint rondgaat, waarin enkele leden van het USC het uiterlijk en de bedprestaties van zo’n dertig studentes beoordelen. Er staan namen, bikinifoto’s en telefoonnummers van studentes bij.

Het OM onderzoekt of de makers van de lijst strafbaar zijn. Het Utrechtsch Studenten Corps heeft de verantwoordelijken geschorst en gaat naar eigen zeggen “zeer zware” straffen uitdelen.

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht eisen openbare excuses en dreigen per 1 januari de banden met het USC te verbreken als de cultuur er niet verandert. In elk geval krijgt de vereniging dit jaar geen geld meer en is zij niet welkom bij officiële gelegenheden.

Inmiddels zijn meerdere slachtoffers naar de politie gestapt. De ouders van de gedupeerden hebben een advocaat in de arm genomen. Die verwacht nog meer aangiftes, zei ze woensdag tegen Nu.nl. Volgens haar krijgen de studentes veel berichten en telefoontjes van wildvreemde mannen.