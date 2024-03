In de kantine werken tijdens de ramadan: ‘Ik heb er geen moeite mee’ 

Van links naar rechts: Dewi, Alaert Scheenstra en Yasmina Aharchaou in de kantine van Den Bosch

De ramadan is in volle gang. Veel niet-moslims denken dat het enkel draait om vasten, maar volgens Eurest-medewerkers Yasmina Aharchaou, Alaert Scheenstra en student Maryem Rachid gaat het vooral om een betere versie van jezelf worden. Yasmina en Alaert vertellen over werken in de kantine en Maryem over stage lopen en het organiseren van een Avans Iftar tijdens de ramadan.

De geur van koffie, brood en snacks komt je tegemoet wanneer je de kantine van Avans binnenloopt. Als je nog geen honger had, krijg je het wel van het eten en drinken dat daar wordt verkocht. Yasmina Aharchaou is medewerker in de kantine van Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch, maar ze heeft er totaal geen problemen mee om omringd te zijn door eten en drinken tijdens de ramadan. “Ik had wel een lastig momentje toen ik gisteren een student koffie zag drinken, ik kreeg er ook zo’n zin in. Maar dat was het enige moment”, vertelt Yasmina. Hiervoor werkte ze als boekhouder en zat ze de hele dag op kantoor. Toen had ze meer moeite met het vasten. “Nu ben ik continu bezig en dat leidt goed af.”

Motivatie door collega’s

Yasmina staat er niet alleen voor, want collega’s Dewi en Alaert doen ook mee aan de ramadan. Voor Alaert is dat best bijzonder want hij is geen moslim. “Ik heb ooit op mijn achttiende meegedaan, toen werd ik geïnspireerd door een Marokkaanse collega. Ik wist niet wat de ramadan inhield en besloot met hem mee te doen. Nu doe ik dat weer met mijn collega’s bij Eurest”, legt Alaert trots uit.

Over één ding zijn de drie het eens: de eerste dagen zijn het zwaarst. Vooral als je rookt of een koffieliefhebber bent, dan moet je lichaam wennen aan het cafeïnetekort vertelt Yasmina uit ervaring: “Ik had de eerste dagen hoofdpijn omdat ik geen koffie kon drinken, dat gaat vanzelf weg.” Het geloof is reden nummer één om mee te doen met ramadan want ‘het is namelijk iets wat iedere moslim moet doen’. Hoewel het als kind of puber soms lastig is om in te zien hoe belangrijk vasten is, weet Yasmine nu beter. Vroeger zag ze er tegeno, nu kijkt ze ernaar uit. “Ik leef mee met de arme mensen, ik kom dichter bij mijn geloof en voel mij beter.” Yasmine wordt zichtbaar enthousiast wanneer ze vertelt over ‘het gevoel’. “Na het avondgebed van twee uur lang is de dag voorbij en het gevoel dat je dan hebt is onbeschrijfelijk.” Alles wat Yasmine aan geld bespaart aan lunch en tussendoortjes deze maand doneert ze aan een goed doel. “Zij verzorgen iftars voor armere mensen die daar geen geld voor hebben.”

“Tijdens de lunchpauzes hoor ik vaak mensen hun excuses aanbieden omdat zij wél eten. Als ik een dieet had gevolgd dan was het oké, maar omdat ik vast voor de ramadan vinden mensen het zielig op een of andere manier. Het is lief bedoeld, maar medelijden is echt niet nodig want ik doe dit voor mijzelf.”

Geen moslim, wel ramadan

Collega Alaert, die zijn collega’s in de kantine steunt door mee te vasten, vindt vooral het niet kunnen drinken tegenvallen. Toch wegen de voordelen zwaarder dan de nadelen voor hem. “Het is goed voor je lichaam, maar ook ontzettend goed voor je geest. Je legt namelijk je wil op aan je geest en niet andersom”, beweert Alaert. Zonder zelfdiscipline ga je het niet redden benadrukt hij. “Je komt jezelf tegen en er komen emoties naar boven die je niet eerder hebt gevoeld.” De Eurest-medewerker probeert ondanks zijn bloeddrukproblemen vol te houden. “Ik heb om de twee dagen een check bij de huisarts om te kijken of mijn gezondheid er niet onder lijdt.” Alaert krijgt gekke en goede reacties op zijn deelname. “Yasmine komt dagelijks naar mij toe om te vertellen hoe leuk ze het vindt dat ik meedoe.”

Avans Iftar

Vierdejaarsstudent Mens en Techniek Maryem beleeft de ramadan dit jaar tijdens haar afstudeerstage en dat gaat goed. “De dagen zijn nu relatief kort en als ik thuiskom van stage is de zon al onder en kan ik eigenlijk direct eten. Dat is verschilt niet met de periode voor de ramadan”, vertelt de student. Ze krijgt vooral energie van de ramadan, want je doet tijdens deze periode ‘extra je best voor jezelf en anderen’. De ramadan geeft haar zoveel voldoening en energie dat ze ook nog een iftar wilde organiseren op Avans. Vorig jaar gaf ze zich vol enthousiasme op voor de iftar in Breda, maar die werd op het laatste moment geannuleerd. “Daar baalde ik zo ontzettend van dat ik eigenlijk meteen actie ondernam en voorstelde om het zelf te gaan organiseren”, legt Maryem uit. De reden van annuleren vorig jaar was omdat er te weinig aanmeldingen waren. “We pakken het anders aan, we flyeren, leggen connecties en maken iedereen warm voor de Iftar. Dat lukt want we zitten al op meer dan 80 aanmeldingen!”

De Iftar is voor iedereen die interesse heeft, moslims en niet-moslims zijn welkom. “We willen verbondenheid creëren, praten over de verschillen en overeenkomsten met iedereen die komt. Er komen sprekers, er is een Q&A en er is natuurlijk een gevulde tafel. “We hebben een cateraar geregeld die een Syrische iftar serveert.” Verder is de student blij dat ze een steentje kan bijdragen aan de verbinding. “Ik ben vierdejaars en heb mezelf eerlijk gezegd nooit echt betrokken gevoeld bij de opleiding of Avans, nu voor het eerst wel.”

Er is een Iftar op 26 maart in Breda en op 28 maart in Den Bosch.