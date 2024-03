Italianen betaalden duizenden euro’s aan nepuniversiteit

Zo’n 250 Siciliaanse studenten hebben voor niets gestudeerd. Ze zijn waarschijnlijk opgelicht. De Italiaanse overheid waarschuwt voor nog meer valse diploma’s van andere instellingen.

Eigenlijk bestaat hun universiteit helemaal niet, zei de Italiaanse minister van Onderwijs afgelopen woensdag in het parlement. Wat haar betreft hebben zeker 250 Siciliaanse studenten aan een nepuniversiteit gestudeerd.

In Palermo volgden de studenten opleidingen tot fysiotherapeut of verpleegkundige bij een dependance van een Bosnische universiteit uit Goražde. Daarvoor betaalden ze tussen de zesduizend en twintigduizend euro per jaar. Ook opleidingen als geneeskunde, economie en toerisme behoorden tot het aanbod.

Stagelopen

De colleges waren voornamelijk online, maar de studenten liepen stage in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Die waren ook om de tuin geleid.

Nadat de eerste afgestudeerden zich vorig jaar bij hun vakverenigingen wilden inschrijven, bleek de Italiaanse overheid hun diploma niet te erkennen. Bij nader inzien hebben ze voor hun inspanningen een waardeloos stukje papier gekregen. Er zouden honderd van zulke diploma’s zijn uitgereikt. Nog eens 150 studenten zitten nog in hun ‘opleiding’.

De studenten klaagden bij de financiële opsporingsdienst, de Guardia di Finanza. De moeders van de studenten vertelden hun verhaal aan een landelijke krant, la Repubblica. Die publiceerde vorige week een uitgebreide reconstructie van de zaak.

Nu waarschuwt de minister van Onderwijs voor nog meer vervelende verrassingen. Ze heeft nog zes instellingen op het oog die mogelijk niet-erkende diploma’s uitgaven. Het openbaar ministerie gaat onderzoek doen naar deze vorm van “misleiding”.

Valsheid in geschrifte

In Italië leeft de vraag hoe het zo lang kon duren voordat de problemen aan het licht kwamen. De zogenaamde universiteit in Palermo heeft haar activiteiten inmiddels gestaakt, “totdat de juistheid van ons handelen is opgehelderd”. Aan het roer stond een eerder veroordeelde oplichter.

Ook in Bosnië wordt de zaak nu onderzocht. De particuliere universiteit waarvan de naam in Italië werd misbruikt heeft aangifte gedaan van valsheid in geschrifte.