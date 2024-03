KOKKERELLEN MET PUNT: THAISE KIPPENSOEP Het is een nieuwe maand en dus weer tijd voor een nieuw, lekker én budgetproof recept. Nu de eerste zonnestralen weer te zien zijn, is een Thaise Kippensoep de ideale maaltijd voor het seizoen. Voor het hele gerecht ben je ongeveer 13 euro kwijt. Eet smakelijk! Benodigdheden voor vier porties: ⭐️300 gram kipfiletblokjes ⭐️250 gram mienestjes ⭐️500 ml kokosmelk (light) ⭐️350 ml krachtbouillon kip ⭐️400 gram Thaise wokgroente ⭐️500 ml water ⭐️450 gram diepvries tuinerwtjes extra fijn ⭐️2 limoenen Stappenplan: 1. Zet eerst een pan met water op het vuur. Zodra het water kookt doe je daar de mie in. Laat het 8 minuten koken. 2. In de tussentijd bak je de kip in een grote kookpan/soeppan tot het bijna gaar is. 3. Voeg nu de Thaise wokgroente toe aan de kip en roerbak het nog 2 minuten mee. 4. Voeg de krachtbouillon, kokosmelk en water toe. Breng het geheel aan de kook. 5. Als het geheel kookt, voeg je de tuinerwten eraan toe. 6. Breng het geheel op smaak met een flinke snuf peper, zout en peterselie. 7. Laat het geheel goed warm worden en voeg daarna het sap van een hele limoen eraan toe. 8. Snijd de andere limoen in partjes. Verdeel de mie over de kommen en giet daar de soep overheen. Top af met wat peterselie en een limoenpartje. Eet smakelijk!